القصرين : إستشهاد عون حرس وطني ومقتل 3 عناصر إرهابية في تبادل إطلاق نار بحيدرة

Lundi 02 Septembre 2019



إستشهد ، صباح اليوم الإثنين، رئيس مركز الحرس بمنطقة أم الضفا بمعتمدية حيدرة من ولاية القصرين، كما قتل 3 عناصر إرهابية، وذلك خلال عملية تبادل لإطلاق نار بين وحدات من الحرس الوطني وعناصر إرهابية وفق معلومات أولية استقتها مراسلة /وات / بالقصرين من مصدر أمني بالجهة.وذكر ذات المصدر في تصريح لـ (وات)، أن وحدات الحرس الوطني بفم الضفا قامت بنصب كمين لعناصر إرهابية على مستوى جبل بوربعية بحيدرة جدّ على إثره تبادل لإطلاق النار بين وحدات الحرس الوطني المذكورة وهذه العناصر الإرهابية مما أسفر عن إستشهاد عون حرس (رئيس مركز فم الضفا) ومقتل 3 عناصر إرهابية.