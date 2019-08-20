مديرو الحملات الانتخابية لأهمّ المترشّحين للرئاسية

Mardi 20 Août 2019
باب نات - نشرت جريدة الشارع المغاربي الثلاثاء 20 أوت قائمة بأسماء مديري الحملات الانتخابية لأهمّ المترشّحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمقرّر تنظيمها يوم 15 سبتمبر القادم كالتالي :
عبد الكريم الزبيدي: وزير دفاع مستقيل ومترشح مستقل
يوسف الشاهد: رئيس حكومة ومرشح حزب حركة تحيا تونس
حمادي الجبالي: أمين عام سابق لحركة النهضة ومترشح مستقل
محمد عبو: وزير سابق ومترشح عن حزب التيار الديمقراطي
حمة الهمامي: مترشح عن الجبهة الشعبية
عبد الفتاح مورو: رئيس البرلمان بالنيابة ومرشح حركة النهضة
نبيل القروي: مرشح حزب قلب تونس
عبير موسي: مرشحة الحزب الدستوري الحر
المهدي جمعة: رئيس حكومة سابق ومرشح حزب البديل التونسي
محسن مرزوق: مرشح حزب حركة مشروع تونس
المنصف المرزوقي: مرشح حزب الحراك
المنجي الرحوي: نائب ومرشح حزب الجبهة (الجديد)
سعيد العايدي: وزير سابق ورئيس حزب بني وطني
سلمى اللومي: وزيرة سابقة ورئيسة حزب الأمل
الياس فخفاح: وزير سابق ومرشح حزب التكتل من اجل العمل والحريات
سليم الرياحي: مرشح “حزب حركة وطن جديد”
عمر منصور: والٍ ووزير سابق
قيس سعيّد: أستاذ جامعي ومترشح مستقل
الهاشمي الحامدي: رئيس حزب تيار المحبة
عبد الكريم الزبيدي: وزير دفاع مستقيل ومترشح مستقل
مدير الحملة: حامد بن مبارك
يوسف الشاهد: رئيس حكومة ومرشح حزب حركة تحيا تونس
مدير الحملة: سليم العزابي امين عام حزب تحيا تونس
حمادي الجبالي: أمين عام سابق لحركة النهضة ومترشح مستقل
مدير الحملة :انور الغربي ( نائب مدير حملة المرزوقي في انتخابات 2014)
محمد عبو: وزير سابق ومترشح عن حزب التيار الديمقراطي
مدير الحملة: العربي الجلاصي
حمة الهمامي: مترشح عن الجبهة الشعبية
مدير الحملة: ايوب الجوادي
عبد الفتاح مورو: رئيس البرلمان بالنيابة ومرشح حركة النهضة
مدير الحملة: ناجم الحمروني
نبيل القروي: مرشح حزب قلب تونس
مدير الحملة: غازي القروي
عبير موسي: مرشحة الحزب الدستوري الحر
مدير الحملة: كريم كريفة
المهدي جمعة: رئيس حكومة سابق ومرشح حزب البديل التونسي
مدير الحملة: محمد علي التومي
محسن مرزوق: مرشح حزب حركة مشروع تونس
مدير الحملة: سمير بشوال ( كاتب دولة للتجارة)
المنصف المرزوقي: مرشح حزب الحراك
مدير الحملة: عماد الدايمي
المنجي الرحوي: نائب ومرشح حزب الجبهة (الجديد)
مدير الحملة: نزار التارزي
سعيد العايدي: وزير سابق ورئيس حزب بني وطني
مديرة الحملة: سمر صمّود
سلمى اللومي: وزيرة سابقة ورئيسة حزب الأمل
مدير الحملة:---
الياس فخفاح: وزير سابق ومرشح حزب التكتل من اجل العمل والحريات
مديرة الحملة: عفاف داود
سليم الرياحي: مرشح “حزب حركة وطن جديد”
مدير الحملة: الطيب بالصادق
عمر منصور: والٍ ووزير سابق
مديرة الحملة: منيرة منصور
قيس سعيّد: أستاذ جامعي ومترشح مستقل
لا مدير حملة له بل مجموعة من المتطوعين
الهاشمي الحامدي: رئيس حزب تيار المحبة
مدير الحملة: عصام برقوقي
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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