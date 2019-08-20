مديرو الحملات الانتخابية لأهمّ المترشّحين للرئاسية

Mardi 20 Août 2019



باب نات

عبد الكريم الزبيدي: وزير دفاع مستقيل ومترشح مستقل



مدير الحملة: حامد بن مبارك

يوسف الشاهد: رئيس حكومة ومرشح حزب حركة تحيا تونس

مدير الحملة: سليم العزابي امين عام حزب تحيا تونس

حمادي الجبالي: أمين عام سابق لحركة النهضة ومترشح مستقل

مدير الحملة :انور الغربي ( نائب مدير حملة المرزوقي في انتخابات 2014)

محمد عبو: وزير سابق ومترشح عن حزب التيار الديمقراطي

مدير الحملة: العربي الجلاصي

حمة الهمامي: مترشح عن الجبهة الشعبية

مدير الحملة: ايوب الجوادي

عبد الفتاح مورو: رئيس البرلمان بالنيابة ومرشح حركة النهضة

مدير الحملة: ناجم الحمروني

نبيل القروي: مرشح حزب قلب تونس

مدير الحملة: غازي القروي

عبير موسي: مرشحة الحزب الدستوري الحر

مدير الحملة: كريم كريفة

المهدي جمعة: رئيس حكومة سابق ومرشح حزب البديل التونسي

مدير الحملة: محمد علي التومي

محسن مرزوق: مرشح حزب حركة مشروع تونس

مدير الحملة: سمير بشوال ( كاتب دولة للتجارة)

المنصف المرزوقي: مرشح حزب الحراك

مدير الحملة: عماد الدايمي

المنجي الرحوي: نائب ومرشح حزب الجبهة (الجديد)

مدير الحملة: نزار التارزي

سعيد العايدي: وزير سابق ورئيس حزب بني وطني

مديرة الحملة: سمر صمّود

سلمى اللومي: وزيرة سابقة ورئيسة حزب الأمل

مدير الحملة:---

الياس فخفاح: وزير سابق ومرشح حزب التكتل من اجل العمل والحريات

مديرة الحملة: عفاف داود

سليم الرياحي: مرشح “حزب حركة وطن جديد”

مدير الحملة: الطيب بالصادق

عمر منصور: والٍ ووزير سابق

مديرة الحملة: منيرة منصور

قيس سعيّد: أستاذ جامعي ومترشح مستقل

لا مدير حملة له بل مجموعة من المتطوعين