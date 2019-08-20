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مديرو الحملات الانتخابية لأهمّ المترشّحين للرئاسية

Mardi 20 Août 2019

Mardi 20 Août 2019
باب نات - نشرت جريدة الشارع المغاربي الثلاثاء 20 أوت قائمة بأسماء مديري الحملات الانتخابية لأهمّ المترشّحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمقرّر تنظيمها يوم 15 سبتمبر القادم كالتالي :


عبد الكريم الزبيدي: وزير دفاع مستقيل ومترشح مستقل

مدير الحملة: حامد بن مبارك



يوسف الشاهد: رئيس حكومة ومرشح حزب حركة تحيا تونس
مدير الحملة: سليم العزابي امين عام حزب تحيا تونس



حمادي الجبالي: أمين عام سابق لحركة النهضة ومترشح مستقل
مدير الحملة :انور الغربي ( نائب مدير حملة المرزوقي في انتخابات 2014)



محمد عبو: وزير سابق ومترشح عن حزب التيار الديمقراطي
مدير الحملة: العربي الجلاصي



حمة الهمامي: مترشح عن الجبهة الشعبية
مدير الحملة: ايوب الجوادي



عبد الفتاح مورو: رئيس البرلمان بالنيابة ومرشح حركة النهضة
مدير الحملة: ناجم الحمروني



نبيل القروي: مرشح حزب قلب تونس
مدير الحملة: غازي القروي



عبير موسي: مرشحة الحزب الدستوري الحر
مدير الحملة: كريم كريفة



المهدي جمعة: رئيس حكومة سابق ومرشح حزب البديل التونسي
مدير الحملة: محمد علي التومي



محسن مرزوق: مرشح حزب حركة مشروع تونس
مدير الحملة: سمير بشوال ( كاتب دولة للتجارة)



المنصف المرزوقي: مرشح حزب الحراك
مدير الحملة: عماد الدايمي



المنجي الرحوي: نائب ومرشح حزب الجبهة (الجديد)
مدير الحملة: نزار التارزي



سعيد العايدي: وزير سابق ورئيس حزب بني وطني
مديرة الحملة: سمر صمّود



سلمى اللومي: وزيرة سابقة ورئيسة حزب الأمل
مدير الحملة:---



الياس فخفاح: وزير سابق ومرشح حزب التكتل من اجل العمل والحريات
مديرة الحملة: عفاف داود



سليم الرياحي: مرشح “حزب حركة وطن جديد”
مدير الحملة: الطيب بالصادق




عمر منصور: والٍ ووزير سابق
مديرة الحملة: منيرة منصور



قيس سعيّد: أستاذ جامعي ومترشح مستقل
لا مدير حملة له بل مجموعة من المتطوعين



الهاشمي الحامدي: رئيس حزب تيار المحبة
مدير الحملة: عصام برقوقي


  
  
     
  
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