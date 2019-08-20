سفير فرنسا بتونس يواصل جولته المكوكية بين الأحزاب

Mardi 20 Août 2019



باب نات

- يواصل سفير فرنسا بتونس أوليفيي بوافر دافور جولته المكوكية بين الأحزاب التونسية حيث استقبله أمس زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وذلك بحضور علي العريض نائب رئيس حركة النهضة وعضو المكتب التنفيذي .ووفق بلاغ للحركة تناول اللقاء علاقات الشراكة والتعاون بين تونس وفرنسا في مختلف المجالات وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين .وكان السفير الفرنسي أوليفي بوافر دارفور، أدّى الجمعة 16 أوت، زيارة إلى مقر الحزب الدستوري الحر أين التقي رئيسة الحزب ومرشّحته للرئاسة عبير موسي.وقام السفير الفرنسي في نفس اليوم بزيارة مقر حراك تونس الارادة أين التقي رئيس الحزب ومرشحه للرئاسة منصف المرزوقي.