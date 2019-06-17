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محمد بوغلاب في اشارة لترشّح نبيل القروي: الصبّابة ولّاو باندية

Lundi 17 Juin 2019

Lundi 17 Juin 2019
باب نات - علّق محمد بوغلاب الاثنين 17 جوان على موجات اذاعة شمس أف أم على مقارنة المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي نفسه بالأم تيريزا.

وقال محمد بوغلاب خلال حديثه عن جولات نبيل القروي في مختلف أنحاء الجمهورية ولقائه بالزواولة والمحرمين وتقديم نفسه على أنه " بوهم الحنين".


وتابع محمد بوغلاب مخاطبا نبيل القروي بطريقة غير مباشرة " الصبّابة ولّاو باندية".





  
  
     
  
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