سفير الامارات بتونس غاضب من عبير موسي

Samedi 04 Mai 2019



باب نات

- علمت مجلة ''النهار نيوز'' الالكترونية أن سفير دولة الامارات غاضب من تعاطي الاعلام التونسي مع حضوره في الندوة الصحفية التي عقدتها رئيسة الحزب الحر الدستوري.وشددت ذات المصادر أن السفير الإماراتي تلقى قبل حضوره ضمانات من الحزب بعدم الإساءة لحضوره ودعمه للحزب لكن الاعلام التونسي انتقد هذا التدخل الواضح في السياسة التونسية من دولة الامارات.وبحسب نفس المصدر يبدو ان قيادات الحزب لم تستطع الوفاء بوعدها وتسببت الانتقادات الكبيرة في حرج كبير للطرفين.وكانت الندوة الصحفية، التي عقدها الحزب الدستوري الحرّ يوم 26 أفريل 2019 بالعاصمة، سجلت حضور سفير دولة الامارات بتونس راشد محمد جمعة المنصوري، الذي واكب تقديم عبير موسي برنامج حزبها الاقتصادي والمالي والاجتماعي في المرحلة القادمة.وبحسب الأعراف وتقاليد العمل الدبلوماسي فإنّه لا يجوز للسفراء التدخّل في الشؤون الداخلية للبلاد أو التأثير على القرار السياسي بأي طريقة كانت، كما أنّهم لا يحضرون الندوات الصحفية للأحزاب، وإنّما، في بعض الأحيان، الجلسات الافتتاحية للمؤتمرات الكبرى، شرط علم السلطات التونسية بتحرّكاتهم.ومنذ فترة، أثار سفير فرنسا أوليفيي بوافر دارفور وسفيرة كندا كارول ماكوين جدلا سياسيا واسعا بسبب تحرّكاتهما داخل التراب التونسي.