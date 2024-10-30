ترامب: سنكون على وفاق مع الصين وروسيا ولن تكون هناك حرب عالمية ثالثة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6721c39ddef670.69934093_inkopgehlfqjm.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "ستكون على وفاق" مع الصين وروسيا وستتجنب حرب عالمية ثالثة في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.



وقال ترامب أمام أنصاره والصحفيين في مقره بمار إي لاغو في ولاية فلوريدا، يوم الثلاثاء: "نحن لن نذهب إلى الحرب. ولن تكون لدينا حرب عالمية ثالثة".

وتابع: "ونحن سنكون على وفاق مع الصين. وسنكون على وفاق مع روسيا. وسنكون على وفاق مع الجميع".



...





يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل، حيث سيتنافس على منصب الرئاسة الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي، مرشحة الديمقراطيين كامالا هاريس.