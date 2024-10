Accélérer l'allocation des ressources et améliorer l'efficience de la fonction publique en Tunisie contribuerait à stimuler la croissance.

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65e0a21c9c4044.73629112_kpfiglhonmjqe.jpg width=100 align=left border=0>

Amine BEN GAMRA (*)



Le ralentissement de l'activité économique observé en Tunisie pendant ces dernières années s'explique en partie par la mauvaise allocation et gestion de la main-d'œuvre au sein des entreprises et établissements publics tous secteurs confondus.

En effet, la forte croissance de la masse salariale depuis 2011 est l'un des facteurs principaux de la détérioration des équilibres financiers de l'Etat.



Sur un échantillon de 28 entreprises et établissements publics tous secteurs confondus, l'analyse de la masse salariale fait état de:



- une progression globale de + 45% entre 2011 et 2023 ; et

- une rémunération brute moyenne mensuelle par employée l'ordre de 3 700 TND (sans tenir compte de nombreux avantages en nature, notamment de carburant)

Alors que la Tunisie affiche un double déficit et une dette élevée, alors que la croissance est anémique, l’emploi stagnant et l’inflation relativement élevée, alors que les perspectives sont soumises à des risques de dégradation majeurs liés principalement à la fragmentation géoéconomique grandissante et l'augmentation des mesures restrictives de politiques commerciale et industrielle.

Le sujet de la révision des opérations de recrutements et d'intégration au sein de la fonction publique a été évoqué plusieurs fois au cours des dix dernières années, sans qu'aucune avance ne soit annoncée dans ce dossier, alors que les difficultés auxquelles fait face actuellement le pays ne souffrent pas d'avantages de report et de retard.

Notre cher pays devrait entreprendre des réformes structurelles pour une bonne gestion de la masse salariale qui pèse très lourd sur la rentabilité des entreprises publiques, ce qui contribuerait à réduire le coût des emprunts et les besoins de financement de l'Etat.



En définitive, l'économie tunisienne pourrait y perdre en résilience, et il est encore temps de changer de cap. En effet, accélérer l'allocation des ressources et en rehausser l'efficience stimulerait la croissance.



