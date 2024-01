Leith Lakhoua



En Tunisie, une série de pénuries alimentaires met en lumière des dysfonctionnements profonds au sein des institutions du pays. Ces manques, affectant des produits de première nécessité tels que le blé, le sucre, le café, et le riz, soulèvent des questions sérieuses sur l'intégrité et l'efficacité de l'Office du Commerce Tunisien (OCT), l'entité étatique monopolisant l'importation de ces denrées.





Monopole et Manipulations de l'OCT



L'OCT détient un rôle crucial dans la régulation de l'approvisionnement en produits essentiels. Cependant, ce monopole semble avoir été détourné par des intérêts particuliers. Des responsables au sein de l'administration publique, en collusion avec des lobbys d'intérêts, sont accusés d'utiliser leur position pour manipuler le marché. Ces agissements ne se limitent pas à de simples irrégularités commerciales, mais semblent être partie d'une stratégie plus large visant à créer un climat d'insatisfaction parmi la population.



Corruption et Gaspillage de l'Argent Public



Il est allégué que des responsables corrompus au sein de l'OCT et d'autres institutions publiques détournent des fonds à des fins personnelles, exacerbant ainsi les difficultés économiques du pays. Ces actions, qui s'apparentent à un abus envers le peuple tunisien, sont d'autant plus préoccupantes qu'elles semblent servir les intérêts de l'opposition politique, désireuse de saper le gouvernement actuel.



Inaction Post-25 Juillet



Le 25 juillet, un tournant politique majeur, a offert une opportunité pour réformer et assainir ces institutions. Cependant, le président, plutôt que d'adopter une démarche proactive pour démanteler les structures susceptibles de fomenter la discorde, a opté pour une approche plus conservatrice. Cette décision de "naviguer à vue" est perçue par certains comme un manque de volonté de s'attaquer aux racines du problème, risquant ainsi d'aggraver les tensions sociales.



La situation actuelle en Tunisie illustre la complexité des défis auxquels le pays est confronté. Les pénuries alimentaires ne sont pas seulement le résultat de facteurs économiques, mais aussi d'un entrelacement de corruption, de manipulations politiques, et d'inaction gouvernementale. Pour avancer, il est impératif que des mesures concrètes soient prises pour réformer l'OCT et d'autres institutions clés, afin de restaurer la confiance du peuple tunisien envers ses dirigeants et d'assurer une distribution équitable des ressources vitales.