باريس سان جرمان يؤكد نيته عرض كيليان مبابي للبيع بعد استبعاده من جولته الاستعدادية بآسيا

فرانس 24 - أعلن باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، الجمعة تشكيلة خالية من نجمه كيليان مبابي لخوض جولته الاستعدادية في آسيا التي تبدأ السبت في اليابان.



ينتهي عقد مبابي (24 عاما)، وهو محل اهتمام ريال مدريد، في حزيران/يونيو 2024 ما يعني أنه سيصبح حينها لاعبا حرا للانتقال الى أي نادٍ آخر من دون مقابل. لكن النادي الباريسي لن يقبل برحيله مجانا وطلب منه التوقيع على عقد جديد أو الموافقة على بيعه هذا الصيف.





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