La Tunisie doit changer la manière de coopérer avec l’Europe

Amine BEN GAMRA (*)



Des institutions qui miment leurs quivalents occidentaux ne peuvent jamais soutenir la Tunisie, les partis qui ne sexpriment pas sur les intrts rels du pays ou ne dfendent pas les groupes sociaux noffrent pas de vritable dbat, sont une recette pour le dsastre.





...



Le diable est dans les dtails et cela nest nulle part mieux illustr que dans le cadeau empoisonn de leurope la Tunisie.

La Tunisie mrite mieux quun programme daide de 1 Milliard de dollars pour que notre cher pays s'engage jouer le rle de gendarme de lUE.



Dans le contexte dune crise financire profonde, les dirigeants tunisiens devraient sassurer que leurs partenaires de lUE comprennent limportance de la stabilit globale de la Tunisie dont la scurit est primordiale non seulement pour les 12 millions de Tunisiens mais aussi pour les Europens.



Cette prise de conscience de linterconnexion des conomies et des environnements scuritaires europens et nord-africains est encore plus pertinente lorsquelle sapplique la Libye. Cela peut tre matrialis par la dsastreuse mauvaise gestion de la transition post-Kadhafi par les États-Unis, lUnion Europenne et les Nations Unies. En effet, lchec de laction collective, le manque de volont dinvestir suffisamment de capital politique en Libye et les conflits internes sans fin entre les gouvernements europens ont men un rsultat mdiocre minemment vitable sur le terrain en Libye.

De nouvelles turbulences en Tunisie, alors que le pays ne parvient pas se rformer et tombe dans une pauvret encore plus grande, ne feraient quacclrer le rtrcissement stratgique dj vident dans les relations entre lUE et les pays du Maghreb.

Le retrait de lhgmonie amricaine dans la rgion a eu pour consquence que lUE et la France, sans doute lacteur cl en Afrique du Nord, nont pas russi coordonner leurs rponses aux crises interdpendantes du Mali la Libye. Le dsengagement slectif des États-Unis du Moyen-Orient largi est le premier facteur qui contribue affaiblir linfluence de lEurope en raison des innombrables divisions internes de lUE et de son obsession bloquer la migration plutt qu sattaquer ses causes profondes. Cela a cot lUE une grande partie de son influence diplomatique en Afrique.

En Tunisie, o lÉtat, aussi faible soit-il, est debout, une rponse unie et gnreuse pourrait tre le geste stratgique le plus intelligent que lUE puisse offrir, un geste qui vitera des politiques encore plus douloureuses et coteuses dans quelques annes.

Cette rponse ne peut merger que dune comprhension correcte des conditions structurelles qui ont initialement conduit aux soulvements du Printemps arabe, des checs des processus de transition post-dictature et de la rapparition des mmes symptmes qui ont dclench les soulvements.





* Expert Comptable

Commissaire Aux Comptes

Membre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie