كريم بنزيما يودع كأس العالم برسالة مؤثرة لجماهيره


Publié le Dimanche 20 Novembre 2022 - 07:51 قراءة: 1 د, 5 ث
      
ودع كريم بنزيما نجم منتخب فرنسا وريال مدريد الإسباني كأس العالم في قطر بسبب الإصابة.


وعلق كريم بنزيما على استبعاده من قائمة منتخب فرنسا التي ستخوض منافسات كأس العالم 2022، بعد الإصابة التي لحقت به خلال تدريبات كتيبة الديوك.

..

.

وقال كريم بنزيما في رسالة مؤثرة إلى مشجعيه على "إنستغرام": "في حياتي لم أستسلم أبدا ولكن الليلة يجب أن أفكر في الفريق كما أفعل دائما، لذلك تم إخباري أن أترك مكاني لشخص يمكنه مساعدة المنتخب في تحقيق انجاز رائع بكأس عالم.. شكرا لكم جميعا على رسائل الدعم".

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فجر الأحد، استبعاد اللاعب كريم بنزيما من خوض منافسات كأس العالم في قطر بسبب الإصابة.
..
...


وأكد الاتحاد الفرنسي أن اللاعب المخضرم خضع لفحوصات طبية بالتصوير بالرنين المغناطيسي، في أحد مستشفيات الدوحة، والتي أثبتت تعرض بنزيما لتمزق عضلي في المستقيم الفخذي.

وسيحتاج مهاجم منتخب فرنسا لفترة تعافي تصل إلى 3 أسابيع على الأقل، ليصبح خارج حسابات المدرب ديديه ديشامب في المونديال، وذلك بعدما كان قد غاب لفترة عن ريال مدريد خلال الموسم الحالي، بسبب الإصابة والإجهاد العضلي.

ولم يشارك كريم بنزيما في النسخة السابقة من المونديال مع المنتخب الفرنسي، الذي توج باللقب بقيادة نجمه الشاب كيليان مبابي، عقب الفوز على منتخب كرواتيا في المباراة النهائية.

وينضم بنزيما لقائمة الغائبين عن منتخب فرنسا في المونديال، بسبب الإصابة وهم: بول بوجبا، بريسنيل كيمبيمبي، نجولو كانتي وكريستوفر نكونكو.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257020



World cup
  17:00 Qatar - Equateur

En continu...

Toutes les news...
الأحد 20 نوفمبر 2022 | 25 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:09 14:49 12:12 07:02 05:32
Babnet
12°
 Babnet18° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1221°-1417°-1320°-1522°-16
  • Avoirs en devises
    21858,9

  • (18 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35000 DT        1$ =3,20305 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 nov)   763,3 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   