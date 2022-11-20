كريم بنزيما يودع كأس العالم برسالة مؤثرة لجماهيره

ودع كريم بنزيما نجم منتخب فرنسا وريال مدريد الإسباني كأس العالم في قطر بسبب الإصابة.





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وعلق كريم بنزيما على استبعاده من قائمة منتخب فرنسا التي ستخوض منافسات كأس العالم 2022، بعد الإصابة التي لحقت به خلال تدريبات كتيبة الديوك.وقال كريم بنزيما في رسالة مؤثرة إلى مشجعيه على "إنستغرام": "في حياتي لم أستسلم أبدا ولكن الليلة يجب أن أفكر في الفريق كما أفعل دائما، لذلك تم إخباري أن أترك مكاني لشخص يمكنه مساعدة المنتخب في تحقيق انجاز رائع بكأس عالم.. شكرا لكم جميعا على رسائل الدعم".وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فجر الأحد، استبعاد اللاعب كريم بنزيما من خوض منافسات كأس العالم في قطر بسبب الإصابة.وأكد الاتحاد الفرنسي أن اللاعب المخضرم خضع لفحوصات طبية بالتصوير بالرنين المغناطيسي، في أحد مستشفيات الدوحة، والتي أثبتت تعرض بنزيما لتمزق عضلي في المستقيم الفخذي.وسيحتاج مهاجم منتخب فرنسا لفترة تعافي تصل إلى 3 أسابيع على الأقل، ليصبح خارج حسابات المدرب ديديه ديشامب في المونديال، وذلك بعدما كان قد غاب لفترة عن ريال مدريد خلال الموسم الحالي، بسبب الإصابة والإجهاد العضلي.ولم يشارك كريم بنزيما في النسخة السابقة من المونديال مع المنتخب الفرنسي، الذي توج باللقب بقيادة نجمه الشاب كيليان مبابي، عقب الفوز على منتخب كرواتيا في المباراة النهائية.وينضم بنزيما لقائمة الغائبين عن منتخب فرنسا في المونديال، بسبب الإصابة وهم: بول بوجبا، بريسنيل كيمبيمبي، نجولو كانتي وكريستوفر نكونكو.