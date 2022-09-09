بريطانيا تستبدل صورة الملكة إليزابيث بصورة الملك تشارلز الثالث على الجنيه


Publié le Vendredi 09 Septembre 2022 - 09:06 قراءة: 0 د, 24 ث
      
وكالات - أصدر بنك إنجلترا يوم الخميس بيانا أعرب فيه عن نيته استبدال صورة الملكة الراحلة إليزابيت الثانية بصورة الملك تشارلز على عدد من الفئات النقدية.


وجاء في البيان أن هذا الإجراء سيبدأ بعد انتهاء الحداد على الملكة الراحلة والذي سيستمر 10 أيام.

وأوضح البيان أن الفئات النقدية التي تحمل صورة الملكة ستبقى سارية وأن التغيير سيلحق جميع الفئات التي تحمل صورتها، وهي أوراق 5 و10 و20 و50 جنيها.


وأكد البيان أن هذا الإجراء سينسحب على أستراليا وكندا ونيوزيلندا وجامايكا وباقي بلدان الكومنويلث.

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