بعد استغاثته الأخيرة.. تفاصيل احتجاز فضل شاكر في مخيم عين الحلوة

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أسباب سجن فضل شاكر

وكتب فضل شاكر، في تغريدته عبر "تويتر": "بكرا بصيرو 18 عيد وانا محجوز بمخيم عين الحلوي وما عامل شي وكل التهم ضدي ملفقه واتحدى الدولة إذا كان علي أي دليل".وكانت قد أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان على المغني فضل شاكر حكمين بالسجن 22 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بتهمة “التدخل في أعمال الإرهاب”، على خلفية دعمه مجموعات إسلامية متشددة شاركت في معارك ضد الجيش اللبناني.وقضى الحكم الأول بسجن المغني اللبناني المتواري، واسمه الحقيقي فضل شمندر، 15 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بجرم “التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم”.أما الحكم الثاني فقضى بسجن “شاكر” سبع سنوات مع الأشغال الشاقة والتجريد من حقوقه المدنية وتغريمه خمسة ملايين ليرة لبنانية (حوالي 3300 دولار)، بتهمة تمويله للعدد من الجماعات الإرهابية.وطرح الفنان فضل شاكر، مؤخراً أغنية بعنوان “عز الغياب”، من كلمات الشاعر أحمد الصانع، ألحان:عبد القادر هدهود، توزيع:أحمد أسدي .