أفضل وأسوأ السيناريوهات لليفربول والريال في قرعة ربع نهائي دوري الأبطال


Publié le Vendredi 18 Mars 2022 - 10:12قراءة: 1 د, 17 ث
      
تسحب منتصف نهار اليوم الجمعة، قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بمشاركة ثمانية أندية.

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والأندية المتأهلة لهذا الدور هي أتلتيكو مدريد وريال مدريد وفياريال (إسبانيا)، وبنفيكا (البرتغال)، وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي (إنجلترا)، وبايرن ميونيخ (ألمانيا).

وستكون القرعة المرتقبة اليوم في تمام الساعة الـ11 صباحا بتوقيت غرينيتش، مفتوحة على جميع الاحتمالات، ولن توضع أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة فريق آخر، إذ يمكن أن يتقابل فريقان من نفس البلد، على عكس الأدوار السابقة.
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ونستعرض في هذا الرصد، أفضل وأسوأ السيناريوهات في قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب القاري (13 مرة)، وليفربول، أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب هذا الموسم.

ريال مدريد

سيكون أسوأ السيناريوهات لريال مدريد، وقوعه في مواجهة أحد الأندية الإنجليزية (ليفربول، وتشيلسي، ومانشستر سيتي)، أو ضد بايرن ميونيخ.

بينما تبقى مواجهة الريال لجاره وغريمه أتلتيكو مدريد في متناول الأول إلى حد كبير، بالنظر للتفوق التاريخي للنادي الملكي على جاره، خاصة في مسابقة دوري الأبطال.

أما السيناريو الأفضل للريال، فهو مواجهته لمواطنه فياريال، أو بنفيكا البرتغالي اللذين يعتبران على الورق "الأضعف" بين الأندية المتأهلة لدور الثمانية.

ليفربول

ينطبق نفس الأمر تقريبا على ليفربول، الذي سيكون أسوأ سيناريوهاته، مواجهة أحد مواطنيه (تشيلسي أو مانشستر سيتي)، أو واحد من أعرق الأندية الأوروبية، ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

وفي حال وضعت القرعة ليفربول في مواجهة أتلتيكو مدريد، فستكون هذه المباراة ثأرية للفريق الإنجليزي، بحكم أنه ودع المسابقة القارية من الدور الـ16 في الموسم قبل الماضي، على يد الفريق الإسباني.

ويبقى السيناريو الأفضل لليفربول على غرار ريال مدريد، هو مواجهة فياريال أو بنفيكا.



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