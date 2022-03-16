جونسون يصل إلى الإمارات لتهدئة أسواق الطاقة العالمية


Publié le Mercredi 16 Mars 2022 - 11:08قراءة: 0 د, 32 ث
      
وكالات - وصل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إلى الإمارات، في زيارة تهدف لتهدئة أسواق الطاقة العالمية، بعد ما تسببت به الأزمة الأوكرانية والعقوبات على روسيا.

...

وبحسب "فرانس برس"، سيلتقي جونسون في الإمارات ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ثم سيجري في السعودية محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على أمل إقناعهما بالانضمام إلى التحالف ضد روسيا وبزيادة الإنتاج النفطي لبلديهما.

وقال جونسون في "تويتر": "نحن نواجه واقعا جديدا علينا مواجهته مع حلفائنا..أزور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما شريكان رئيسيان في ضمان الأمن الإقليمي واستقرار أسواق الطاقة العالمية بعد الغزو الروسي الوحشي، وغير القانوني غير المسبوق"، على حد قوله.
..



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242831



  3.90% (401537 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 16 مارس 2022 | 13 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:56 18:29 15:51 12:35 06:29 05:03
Babnet
17°
Babnet18°Babnet% 63:الرطــوبة
تونــسBabnet13°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1319°-1316°-1414°-1315°-11
  • Avoirs en devises
    23315,0

  • (15 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,24968 DT        1$ =2,97226 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 mars)   944,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   