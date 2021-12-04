رويترز: واشنطن ستعلن سلسلة عقوبات الأسبوع المقبل على خلفية "قمة الديمقراطية"

Publié le Samedi 04 Decembre 2021 - 07:14 قراءة: 0 د, 26 ث
      
وكالات - قالت وكالة رويترز، إن وزارة الخزانة الأمريكية ستفرض سلسلة من العقوبات الأسبوع المقبل في إطار"قمة الديمقراطية"، التي تنظمها الإدارة الأمريكية.

ونقلت الوكالة، عن ممثل للوزارة، أن العقوبات ستطال الأشخاص الذين يشك الجانب الأمريكي بتورطهم في الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويشاركون أيضا في تقويض الديمقراطية.

لكن الوزارة الأمريكية، رفضت تقديم معلومات محددة عن الذين ستمسهم هذه الإجراءات التقييدية.

وذكرت الوكالة، أن الوزارة الأمريكية ستعلن كذلك عن مقترحات تهدف إلى سد الثغرات في التشريعات التي تسمح للمسؤولين الفاسدين باستخدام سوق العقارات.


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