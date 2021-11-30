أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى في 3 أشهر

Publié le Mardi 30 Novembre 2021 - 08:00 قراءة: 0 د, 39 ث
      
وكالات - تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث هبط مزيج "برنت" العالمي دون مستوى 71 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى في نحو 3 أشهر.

وبحلول الساعة 06:30 بالتوقيت العالمي، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.86% إلى 71.34 دولار للبرميل. وقبل ذلك تم تداول عقود الخام العالمي دون مستوى 71 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ 1 سبتمبر 2021، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس".

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.70% إلى 68.06 دولار للبرميل.

وبذلك تكون أسعار النفط قد تخلت عن المكاسب التي حققتها أمس، وجاء الهبوط وسط مخاوف اقتصادية من تأثير السلالة الجديدة لفيروس كورونا على الطلب من الخام.

وقال رئيس شركة "مودرنا" للأدوية لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه من غير المرجح أن تكون لقاحات كوفيد-19 فعالة في مواجهة "أوميكرون" بنفس درجة فاعليتها في مواجهة المتحور السابق دلتا.

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