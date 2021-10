Le digital et les TRE au secours de la pierre

Par Anis Gharbi,

Country Manager de Mubawab Tunisie



En difficult depuis quelques annes, le secteur de limmobilier sest encore fragilis avec la crise sanitaire du Covid-19. Malgr une lgre amlioration de la situation en Tunisie, lindustrie de la pierre a du mal sortir la tte de leau.

Les promoteurs immobiliers ont dabord d faire face aux rpercussions de la TVA de 13 % sur les ventes des appartements instaure en 2018 ainsi qu' la dgradation du pouvoir dachat des mnages tunisiens. La pandmie na fait que creuser davantage le dficit auquel les professionnels du march se heurtaient, limitant la performance du secteur et de ses acteurs tels que les promoteurs et les agences immobilires.

Malgr les efforts dploys, la reprise nest toujours pas au rendez-vous et les indicateurs restent encore dans le rouge mme en priode estivale - saison tant attendue par les professionnels du domaine compte tenu du retour des TRE et des touristes. Et pour principale cause, la menace dune nouvelle vague pandmique toujours dactualit, dans un pays o le rythme de vaccination reste timide malgr les efforts.

Afin de donner une bouffe doxygne au monde de la pierre, des mesures ont t prises en faveur des Tunisiens rsidents ltranger pour leur faciliter laccs au march immobilier.



En cette re 2.0, le digital reste le fer de lance et le meilleur atout des acteurs de limmobilier pour accompagner la relance du march, permettant aux professionnels de se rinventer et dtre prsents en ligne afin de rpondre aux besoins des Tunisiens rsidents ltranger.



Le digital a dj fait ses preuves lanne dernire pendant le confinement, o de nombreuses agences et promoteurs immobiliers ont pu poursuivre leurs activits sans interruption grce leurs vitrines digitales, permettant ainsi de conclure des offres via les nouvelles technologies.





La visite virtuelle



La visite virtuelle a t initie il y a quelques annes dj en Tunisie.

Il sagit dune exprience intelligente qui permet dorganiser des visites immobilires distance et en un simple clic, partir de nimporte quel endroit dans le monde.

Une solution efficace qui offre aux intresss la possibilit de voir et revoir le bien en question, - seul ou en famille - afin de les orienter dans leur dcision, le tout sans se soucier des disponibilits du propritaire ou du conseiller immobilier.





Les chatbots



Outre les visites virtuelles, les chatbots ces interlocuteurs 2.0 sont considrs comme une avance dans le monde du service client. Utilisant principalement la messagerie instantane. Ils permettent de conseiller, vendre et ventuellement promouvoir un bien immobilier; le tout dans une exprience client personnalise et unique.



Cette nouvelle technologie disposition des clients 24/7 peut mme programmer des rendez-vous en ligne avec un conseiller afin dorganiser la visite du bien immobilier dsir.



La saison 2021/2022 sera sans aucun doute l'anne du rebond dans le secteur immobilier en Tunisie. Un dcollage qui sannonce prometteur grce, notamment, au digital.