Mettre l’accent sur la relance de l’investissement extérieur : défi du nouveau gouvernement

Amine BEN GAMRA (*)



La Tunisie a besoin d'environ 5 à 6 milliards de dollars de prêts par an au cours des trois prochaines années et les donateurs étrangers ne semblent pas disposés à mettre la main à la poche.



Pire encore l’agence de notation Moody’s a abaissé, jeudi 14 octobre 2021, la note de souveraineté de la Tunisie, passant de la note B3 à CAA1. La note CAA1 est attribuée aux pays appartenant à la catégorie risque élevé dans le non-remboursement de la dette.

Notre cher pays fait actuellement face à une incertitude concernant l’accès aux marchés des capitaux internationaux ce qui remettra en cause la capacité du gouvernement à répondre à ses besoins de financement à venir.



Le nouveau gouvernement, doit recourir à des compétences dans le domaine des finances internationales et des relations commerciales et économiques entre pays. Et qui sachent aussi récupérer les milliards de biens, d'actions et d'or que le clan Ben Ali possède en France, en Suisse, aux États-Unis et ailleurs. La Tunisie bénéficie du soutien de ces pays, qui à travers des prêts et des garanties d’investissement, voudraient l’aider à se stabiliser.

Il faut, par ailleurs, renégocier les anciens contrats conclus avec les investisseurs étrangers pour l'exploration pétrolière et gazière, mieux défendre l’intérêt de la Tunisie et profiter de meilleurs avantages contractuels et veiller à ce que se contribue activement à la reprise économique de la Tunisie.



Remettre le pays au travail, restaurer la confiance des opérateurs économiques nationaux et étrangers, et s'assurer que les investissements privés annoncés sont réellement réalisés sont les principales missions du prochain gouvernement. Ce sera le test décisif pour savoir si la Tunisie est capable de relancer sa croissance économique au cours des prochaines années.





* Expert Comptable

Commissaire Aux Comptes

Membre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie