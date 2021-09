Tunisie: Briefing quotidien de l'actualité tunisienne

- Libye : Les allgations relatives la situation scuritaire avec la Tunisie n'affecteront pas nos relations (AA)



Le Premier ministre libyen Abdul Hamid Dbeibeh a dclar, mardi, que les "fausses allgations" concernant la situation scuritaire entre son pays et la Tunisie n'affecteront pas ngativement les relations fraternelles entre les deux pays.



Dbeibeh a ajout : "Nos pays souffrent du problme du terrorisme, et la Tunisie sur ne fait pas exception."



Et de poursuivre : "Les fausses allgations sur la situation scuritaire entre les deux pays n'affecteront pas la profondeur de nos relations fraternelles. Nous demeurerons un seul peuple au sein de deux pays."







- Les pays voisins de la Libye dcident dy envoyer une dlgation ministrielle (AA)



Les pays voisins de la Libye ont dcid, au terme de leur runion mardi soir, d'y envoyer une dlgation ministrielle , pour sentretenir avec toutes les parties, dans le but d'valuer le processus politique qui prcde les lections prvues le 24 dcembre prochain.



Le secrtaire gnral de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, lenvoy spcial du Secrtaire gnral des Nations Unies en Libye, Ján Kubiš, et le Commissaire aux Affaires politiques, la paix et la scurit de l'Union Africaine, Bankole Adeoye, ont galement pris part cette runion.



La Dclaration finale a indiqu que les ministres des Affaires trangres des pays voisins de la Libye, avaient convenu de coordonner leurs efforts collectifs envers toutes les parties libyennes pour mettre fin la crise, conformment au processus tabli par l'ONU .







- Tunisie : Mandat de dpt contre le dput Lotfi Ali (AA)



Le juge d'instruction prs le Ple conomique, judiciaire et financier a mis, mardi, un mandat de dpt l'encontre du dput tunisien Lotfi Ali, en lien avec une affaire de transport de phosphate, a indiqu lagence Tunis Afrique Presse (TAP/Officiel). Le dput tunisien, qui fait l'objet d'une enqute judiciaire, a t conduit vers la prison de Mornaguia aprs son audition, en vertu d'un mandat de dpt, a affirm le premier adjoint du juge d'instruction, Kamel Safsafi, relay par la TAP.







- Tunisie : Un avis de recherche lanc contre les frres Karoui pour franchissement illgal des frontires terrestres (AA)



Le ministre public prs le Tribunal de premire instance de Kasserine (centre-ouest) a ordonn lmission dun avis de recherche lencontre de lancien candidat la prsidentielle tunisienne de 2019 et prsident du parti Qalb Tounes, Nabil Karoui, et son frre Ghazi Karoui, membre du Parlement tunisien, a indiqu lagence Tunis Afrique Presse (TAP/Officiel).



Un procs-verbal est galement rdig leur encontre pour franchissement illgal des frontires terrestres, selon la mme source.



Selon le porte-parole du Tribunal de premire instance de Kasserine, Riadh Nouioui, la dcision du parquet fait suite au procs-verbal rdig lencontre dun trafiquant de stupfiants originaire de la rgion. Il a t plac, lundi, en garde vue pour avoir aid des individus franchir les frontires tunisiennes clandestinement vers le sol algrien et aid une personne chapper au contrle administratif. La personne en question fait l'objet de plusieurs avis de recherche pour trafic de stupfiants.







- Commerce: fixation des marges bnficiaires pour les dtergents et les produits d'hygine (TAP)



Le ministre du Commerce et du dveloppement des exportations a indiqu dans un communiqu publi mardi, avoir fix les marges bnficiaires des produits dtergents (javel, et dtergents en poudre et liquide) et les produits d'hygine (shampoings, savons, dentifrices et dodorants) partir de mercredi 1er septembre 2021.

Les marges bnficiaires sont de l'ordre de 5% pour la vente en gros, et de 10% pour la vente en dtail.







- Covid19 : vers l'adoption d'une troisime dose de vaccin pour certains groupes de personnes les plus vulnrables. (Louzir) (TAP)



Le prsident de la Campagne nationale de vaccination contre le coronavirus, Hechmi Louzir, a indiqu mercredi qu'il y avait une approbation prliminaire du Comit scientifique de lutte contre la coronavirus pour l'adoption d'une troisime dose de vaccin pour certains groupes de personnes qui sont les plus vulnrables.



Louzir a rvl que l'un des points abords par le comit scientifique runi mardi est de confirmer cette vision en allant vers l'adoption d'une troisime dose pour certains groupes de personnes souffrant de maladies chroniques.



Il a dclar: "Certaines publications scientifiques ont conclu qu'il n'y avait pas d'objection rappeler certaines personnes vaccines une troisime dose pour renforcer leur immunit la lumire de l'mergence de souches changeantes du virus Corona", notant que le comit scientifique en Tunisie a donn une approbation prliminaire. , en attendant un examen plus approfondi.