La Tunisie fait face actuellement à l’une des plus graves crises de liquidités

A quoi servent les DTS ?

L'urgence de redresser la situation

La Tunisie fait face actuellement lune des plus graves crises de liquidits dans son histoire et a besoins dapports extrieurs pour financer son budget et pour relancer son conomie en berne. Les rserves en devises ont dj baiss de 8% entre fin 2020 et fin mars 2021. Il n'en reste plus que 8,4 mrds$ dont 49% alimentes par les quatre prts du Fonds montaire international (FMI) encore actifs.Alors que les ngociations avec le Fonds montaire international (FMI) pour un nouveau prt de 4 milliards de dollars sont, actuellement, au point mort la lumire des vnements politiques. La Tunisie na pas encore un gouvernement ni un vis--vis connu pour mener les discussions avec les bailleurs de fonds.Le conseil des gouverneurs du FMI a, en effet, approuv une allocation gnrale de droits de tirages spciaux (DTS) quivalente 650 milliards de dollars (environ 456 milliards de DTS) le 2 aot courant, en vue daccrotre les liquidits dans le monde. Cette allocation, entre en vigueur le 23 aot 2021et considr daprs Kristalina Georgieva la directrice gnrale du FMI comme tant une dcision historique: la plus importante allocation de DTS de lhistoire du FMI et une bouffe doxygne pour lconomie mondiale en cette priode de crise sans prcdentLes DTS sont des actifs de rserve qui peuvent tre changs entre les pays en contrepartie de liquidits ou d'espces.Chaque fois que le FMI dcide d'allouer de nouveaux DTS, l'organisation agit fondamentalement comme une banque centrale internationale. Le FMI distribue ces avoirs de rserve ses 190 pays membres au prorata de leur contribution l'organisation et de leur position conomique relative l'chelle mondiale. Ainsi, les pays riches reoivent plus de DTS, tandis que les pays pauvres en reoivent moins. La part de la Tunisie est de 700 millions $ en DTS.Lavantage des DTS, cest de venir augmenter les rserves des banques centrales et permettre aux pays en dveloppement de se procurer des hard currencies. Les DTS reprsentent une crance virtuelle sur les monnaies librement utilisables des pays membres du FMI et permettent ses dtenteurs de se procurer ces monnaies en change de leurs DTS. Les pays peuvent alors acheter ou vendre des DTS en fonction de leurs besoins. Par exemple, un pays qui souffre conomiquement et qui a besoin de plus de liquidits pour effectuer ses paiements peut vendre une partie de ses DTS en change d'espces, en particulier de dollars amricains ou d'euros. Les DTS peuvent galement tre utiliss pour rembourser la dette d'un pays, par exemple envers le FMI, ou peuvent tre dtenus en garantie.La Tunisie a vivement besoin des financements extrieurs. Encore faut-il quelle se mette rapidement en ordre de marche sur le plan intrieur et auprs de ses partenaires internationaux. En effet, es retardataires nauront que leurs yeux pour pleurer.Expert ComptableCommissaire Aux ComptesMembre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie