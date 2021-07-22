فرانس 24 - تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لفيضانات الصين وما تبعها من انهيارات أرضية. وأعلن التلفزيون الرسمي الخميس ارتفاع حصيلة فيضانات الصين إلى 33 قتيلا وثمانية مفقودين، على الأقل. واجتاحت السيول قطار أنفاق وجرفت مئات العربات في مدينة تشنغتشو التي تضم أكثر من عشرة ملايين نسمة. وتم إجلاء نحو 200 ألف شخص من المدينة بينما يقود الجيش عمليات الإنقاذ في المدينة... فيديو
الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والجيش يتدخل لتعزيز عمليات الإنقاذ
En continu
الخميس 22 جويلية 2021 | 12 ذو الحجة 1442
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:19
|19:36
|16:16
|12:33
|05:17
|03:32
|
30°
|34°
|% 42
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
1.03 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|34°-24
|37°-26
|39°-26
|40°-27
|39°-27
- Avoirs en devises
21461,4
(19 juill)
- Jours d'importation
135
- 1 € = 3,31318 DT 1$ =2,80357 DT
- Solde Compte du Trésor (19 juill) 1729,9 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(1 775 272) كورونا: 92 وفاة و29.26 نسبة التحا
( 45 669) توضيح مجموعة إعلام فرانس ميديا حو
( 45 299) وزارة الصحة: إستكمال 937 ألف و98
( 42 111) فيديو اليوم: أنس جابر تنفعل على مش
( 30 084) في زمن فيروس كورونا.... كيفية صلاة
( 29 677) فيديو اليوم : وزير المالية علي الك
( 28 822) بينها منح عطل استراحة للأعوان العم
( 28 295) يورو 2020: مواعيد مباريات اليوم
( 25 362) وزارة الصحة: نسب الإصابات بفيروس ك
( 24 729) إذاعة " اي اف ام" تعتذر للنائب سيف
( 24 466) عبير موسي تستنكر ماجاء في بلاغ رئا
( 23 849) الابقاء على وليد الزريبي بحالة سرا
( 23 419) الف مبروك لتونس نجاح الاضراب !!
( 22 883) صورة اليوم من البطولة المغربية: فو
( 22 775) صندوق قطر للتنمية... هل هو مشروع
( 22 667) فتحي العيادي: لقاء الرئيس سعيّد با
( 21 948) وزارة الصحة تعلن عن ارتفاع كبير لم
( 21 947) ولاة تونس الكبرى يقرون جملة من الإ
( 21 738) أسامة الملولي يتراجع عن قرار الاعت
( 21 717) وزارة الدفاع توضح بشأن نجاح تجربة
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 229566