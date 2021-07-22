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الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والجيش يتدخل لتعزيز عمليات الإنقاذ

Publié le Jeudi 22 Juillet 2021 - 09:27قراءة: 0 د, 20 ث
فرانس 24 - تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لفيضانات الصين وما تبعها من انهيارات أرضية. وأعلن التلفزيون الرسمي الخميس ارتفاع حصيلة فيضانات الصين إلى 33 قتيلا وثمانية مفقودين، على الأقل. واجتاحت السيول قطار أنفاق وجرفت مئات العربات في مدينة تشنغتشو التي تضم أكثر من عشرة ملايين نسمة. وتم إجلاء نحو 200 ألف شخص من المدينة بينما يقود الجيش عمليات الإنقاذ في المدينة... فيديو






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