تونس تتلقى مساعدات طبية من إيطاليا

حلّت، صباح اليوم الجمعة 16 جويلية 2021 بميناء رادس، دفعة أولى من المعدات والمستلزمات الطبية الممنوحة من الجمهورية الإيطالية لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19.جاء ذلك وفق بيانات صادرة الجمعة عن رئاسة الجمهورية .وقد حضر مراسم تسلّم هذه التجهيزات السيّد فوزي المهدي، وزير الصحّة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، وسعادة السيّد لورنزو فانارا، سفير الجمهورية الإيطالية بتونس.وسجلت تونس إجمالا حتى مساء الخميس 526 ألفا و487 إصابة بالفيروس، بينها 17 ألفا و9 وفيات، و419 ألفا و641 حالة تعاف.وتم تنفيذ مليونين و693 ألفا و301 عملية تطعيم ضد "كورونا"، تلقى 728 ألفا و4 أشخاص منهم الجرعة الثانية، فيما سجل في منظومة التطعيم 3 ملايين و421 الفا و89 ، بحسب وزارة الصحة.