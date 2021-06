A nos gouvernants et politiciens: Si l’amour existe, pourquoi la haine ?

La haine, l’antagoniste de l’amour, ne conduit qu’à l’injustice et l’injustice ne conduit qu’à la démolition ; plus on est haineux, plus on est injuste et incorrecte, et plus on est incorrecte plus on est immergée dans les ténèbres de la décadence et de la dégénérescence. Plus on est injuste, plus on est attisant de la frustration et de la Dissension. « La dissension est pire que le meurtre ».Encore, le degré de la haine et de la rancune qu’intériorisent certains humains ne reflètent pas non plus un simple sentiment ou volonté de revanche qu’ils pourraient s’en débarrasser un jour, l’ampleur de la haine dans leurs cœurs franchit toutes les limites humaines et se transforme avec le temps en un état pathologique inguérissable.Les plus mauvais perdants de la vie sont les haineux et les rancuniers. Ils incarnent la culture de l’exclusion radicale impitoyable de l’autre et l’aversion amblyope de toute idée antinomique, limitant le monde des pensées à leurs propres réflexions, comme si ils étaient les seuls sur la planète. Ils affichent au public une suprématie et une "présomptuosité" mensongère et cachent dans leurs cœurs un complexe d’infériorité véridique et avéré, les poussant inconsciemment et même intentionnellement à détruire l’autre et à le supprimer pour pouvoir avancer, le signe d’un égoïsme lâche. Cette dualité de complexe apparent et recelé présente un état de maladie chronique et incurable chez certains qui nous entourent, mais elle est aussi contagieuse cette maladie... attention virus circule. Alphonse Daudet disait « la haine est la colère des faibles ».Les haineux, ils sont nombreux et sont partout, ne chercher pas très loin, dévisager juste autour de vous, vous allez découvrir plus qu’un spécimen, la plupart du temps favorisé dans ce bas-monde qui semble injuste… une espèce bien accoutrée mais bien à éviterMais autour de vous, aussi plus qu’un être de bon cœur, parfois lésé ou blessé … ce n’est pas utopique ou platonicien son monde. Il existe quand même, juste à le chercher.Un cœur qui sait haïr, est toujours criminel ; et un cœur qui sait aimer est toujours vivant. L'amour naît mais ne s'éteint jamais, c'est juste que l'on ne sait plus aimer disait Guillaume Vissio.N’est jamais une impuissance à la haine ou à la méchanceté le fait de stocker amour et compassion dans le cœur, le fait d’être clément tolérant empathique, c’est tout un art. Un art inatteignable par les haineux, un trésor précieux inabordable par les rancuniers.Je le dirais clairement à nos politiciens : vous assumez une grande partie de ce que se passe en Tunisie de décadence sociale à cause des tiraillements politiques inutiles.Toutes vos réflexions sont fixées autour d’une seule idée « comment s’attaquer à l’autre (adversaire ou différent), comment inculper l’autre… », et c’est ça la haine !!! Il me semble que pour vous, la seule façon de jouer la compétition politique c’est dévaloriser l’adversaire, stigmatiser l’adversaire…Cher peuple Tunisien, les politiciens affichent le plus mauvais exemple de la solidarité et de l’union dont on a besoin, il ne faut pas les suivre.S’aimer c’est notre raison d’être c’est notre devise, je me demande,Si la paix existe, pourquoi la guerre ?Si le bien existe, pourquoi le mal ?Si la justice existe, pourquoi l’injustice ?Si l’amour existe, pourquoi la haine ?