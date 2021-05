Briefing des derniers développements en Tunisie du 9 au 10 mai 2021 à travers les médias tunisiens

AA -



- LAgence Anadolu vous prsente un briefing des derniers dveloppements en Tunisie du 09 au 10 mai 2021 travers les mdias tunisiens.

Le prsident de la Rpublique Kas Saed a eu, dimanche, un entretien tlphonique avec le prsident de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas.La communication tlphonique a port sur les dveloppements de la situation en Palestine occupe et les violences exerces contre les droits des Palestiniens dsarms, lit-on dans un communiqu de la prsidence de la Rpublique.Kas Saed a raffirm, cette occasion, la position ferme de la Tunisie en faveur de la juste cause palestinienne et sa condamnation des violations israliennes continues la Mosque Al-Aqsa, ainsi que sa politique expansionniste et ses plans d'annexion, faisant part de la disposition de la Tunisie jouer son rle et soutenir le peuple palestinien vaillant.Le Conseil de scurit de l'ONU tiendra lundi une sance d'urgence sur la situation Jrusalem occupe.La dlgation chinoise auprs des Nations Unies, qui assure la prsidence des travaux du Conseil de scurit pour le mois en cours, a dclar dans un message qu'une sance d'urgence sur l'volution de la situation Jrusalem se tiendrait lundi 10 h 00 du matin, heure de New York (15 h 00 GMT).Des diplomates occidentaux aux Nations Unies ont dclar que la sance se tiendra linitiative de 9 pays membres du Conseil de scurit (sur 15), savoir : la Tunisie (le seul pays arabe membre dudit Conseil), l'Irlande, la Chine, l'Estonie, la France, la Norvge, le Niger, Saint Vincent et les Grenadines et le Vietnam.La Fdration nationale du transport, relevant de l'UTICA, a annonc dimanche soir que les professionnels du secteur du transport public irrgulier, (les taxis individuels, collectifs, touristiques, les louages et de transports rural), sont autoriss travailler pendant le confinement dcid du 9 au 16 Mai courant, selon la rglementation applique pendant le confinement dcrt lors de la premire vague de la pandmie de Covid-19.La Fdration a indiqu, dans un communiqu, que le ministre des Transports et de la Logistique publiera, cet effet, un communiqu explicatif au cours des prochaines heures.Le ministre de la Sant a annonc, dimanche, que 79 dcs dus au coronavirus ont t enregistrs le 8 mai courant, portant le nombre total des dcs en Tunisie depuis le dbut de l'pidmie, 11 429 dcs.Par ailleurs, 1 301 nouveaux cas de coronavirus ont t enregistrs, l'issue de 5 295 tests de dpistage effectus le mme jour, alors que le nombre des personnes rtablies a atteint les 277 497 personnes, aprs la gurison de 1 299 patients.499 369 personnes ont t vaccines en Tunisie, depuis le dbut de la campagne nationale jusqu' la date du 8 mai 2021, dont 350 426 ont reu la premire dose, a fait savoir le ministre de la Sant, ce dimanche.Notons que le nombre des inscriptions sur la plateforme de vaccination "Evax" a atteint 1 585 000 jusqu' dimanche 14h.Prs de sept camions chargs de 140 000 litres d'oxygne imports de l'Algrie pour approvisionner les hpitaux publics dans les diffrentes rgions du pays ont t rceptionns dimanche au passage frontalier Bouchebka de la dlgation de Feriana (gouvernorat de Kasserine).Le ministre de la Sant, Faouzi Mehdi, a indiqu dans une dclaration l'agence TAP, que la "situation pidmique actuelle dans le pays est encore grave et peut s'aggraver davantage et tre suivie par une quatrime vague avec l'apparition du variant sud-africain mais aussi cause du non-respect des prcautions sanitaires prventives par les citoyens et des exigences du protocole sanitaire lors du confinement total"."Le nombre de lits d'oxygne qui est pass de 800 au dbut de l'pidmie de la COVID-19 2 300 actuellement, est en passe d'augmenter si le confinement sanitaire gnral n'est pas respect, ce qui prsage une situation sanitaire plus complique dans le pays, a estim le directeur gnral des structures de sant publique, Nawfel Somrani.Il a fait savoir dans une dclaration la correspondante de l'agence TAP Ben Arous, en marge d'une visite effectue par le ministre de la Sant, Faouzi Mehdi au port de Rads pour inspecter la rception de nouvelles cargaisons d'oxygnes importes, que le nombre des lits de ranimation est pass de 90 au dbut de l'pidmie 400 lits actuellement.En confirmant, samedi, lapparition du variant sud-africain en Tunisie, le ministre de la Sant Faouzi Mehdi, a indiqu, dans une dclaration lagence TAP, que la situation pidmique actuelle dans le pays est encore grave et peut saggraver davantage .Aprs six ans d'absence, un premier vol irrgulier AJ954 de LUXAIR en provenance de Luxemburg avec 50 touristes a atterri dimanche 10 h 35 mn l'Aroport international Monastir Habib Bourguiba, selon les dclarations du commissaire rgional du tourisme Monastir, Faouez Ben Hlima, la correspondante de la TAP Monastir.Il a soulign que le protocole sanitaire touristique s'applique la lettre dans les diffrentes tapes par lesquelles passe le touriste depuis son ascension de l'avion destination de la Tunisie jusqu' son arrive l'aroport international Monastir-Habib Bourguiba, o un groupe d'agents sanitaire a t mobilis pour assurer leur transfert des voyageurs bord d'un bus vers l'htel de rsidence.Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, s'est envol, dimanche, pour le Portugal, en vue de participer la Confrence euro-africaine sur la migration. Il rencontrera, en sa qualit de ministre de l'Intrieur par intrim, son homologue portugais et plusieurs autres hauts responsables participant la mme confrence.Lentre en vigueur du confinement gnral, dimanche, a t accompagne dune tension vidente travers tout le pays o les protestations et mouvements de rbellion se sont multiplis.Commerants, artisans, travailleurs en tous genres ont fustig cette dcision et plusieurs mouvements de protestation ont lieu, depuis samedi dans diffrents gouvernorats pour exprimer le refus de ces dispositions juges injustes.