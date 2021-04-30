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خلال العام 2020.. نساء العالم خسرن 800 مليار بسبب كورونا

Publié le Vendredi 30 Avril 2021 - 21:59 قراءة: 0 د, 45 ث
الأناضول - نيويورك -

تقرير منظمة "أوكسفام" قال إن أكثر من 64 مليون امرأة فقدن وظائفهن بسبب الوباء، بما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لـ 98 دولة


أفاد تقرير لمنظمة "أوكسفام" الشهيرة، أن جائحة كورونا كبدت النساء حول العالم خسائر مادية بنحو 800 مليار دولار، خلال العام الماضي 2020.

ومنظمة "أوكسفام"، هي اتحاد دولي للمنظمات الخيرية، تأسست عام 1942 في بريطانيا على يد مجموعة من الناشطين الاجتماعيين والباحثين للتخفيف من حدة الفقر في العالم.

وبحسب التقرير، المنشور في وقت سابق الخميس، فإن الوباء يصيب النساء أكثر من غيرهن.

وأوضح أنه في عام 2020، فقدت أكثر من 64 مليون امرأة وظائفهن بسبب الوباء، بمجموع دخل يقارب 800 مليار دولار، وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لـ 98 دولة.

ولفت التقرير إلى أن البيانات لا تشمل خسارة الدخل لملايين النساء العاملات في أعمال مثل الخدمات المنزلية والخياطة.

كما أشار إلى أنه من المتوقع أن تواجه 47 مليون امرأة عالميا، خطر الفقر المدقع نهاية عام 2021.

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