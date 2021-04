Covid-19 : la Tunisie renforce ses mesures sanitaires

AA -

- Confinement obligatoire de 7 jours pour toute personne en provenance de l'étranger

La porte-parole du gouvernement tunisien, Hasna Ben Slimane a déclaré, mercredi, lors d'une conférence de presse, que le Comité scientifique de lutte contre le coronavirus a décidé d'imposer de nouvelles mesures, tandis que d'autres, déjà en vigueur, seront maintenues, du 3 au 16 mai 2021.Au palais du gouvernement, Ben Slimane a fait savoir que toute personne en provenance de l'étranger devra, obligatoirement, se confiner durant 7 jours, en plus d'un test sérologiques de diagnostic de la covid-19 à effectuer entre le 5e et le 7e jour depuis son arrivée.Un projet de loi relatif à l'état d'urgence sanitaire, sera également élaboré et soumis à Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).S'agissant de l'enseignement, seuls les niveaux concernés par les examens et les concours nationaux reprendront les cours en présentiel.Par ailleurs, Nissaf Ben Alaya, porte-parole du ministère de la Santé, a appelé, durant la même conférence de presse, à respecter les protocoles sanitaires et les mesures spécifiques, notamment le port du masque et la distanciation physique, en raison de la détérioration de la situation sanitaire durant le mois de Ramadan dans la pays.Ben Alaya a également rappelé que tout commerce n'ayant pas respecté les protocoles sanitaires imposés, notamment le couvre-feu, serait fermé immédiatement.Depuis l'apparition de la pandémie, 303 584 Tunisiens ont contracté la Covid-19, dont 10 440 sont décédés, tandis que 253 058 autres se sont rétablis, selon les dernières données officielles de la Santé publique tunisienne.Le département tunisien de la Santé, a également signalé que 2 754 patients sont actuellement pris en charge dans les hôpitaux publics et les cliniques privées, dont 527 patients sont placés en soins intensifs, parmi lesquels 148 se trouvent sous assistance respiratoire.