Covid-19 - Tunisie : Enregistrement de 107 décès et 2 205 contaminations

- Environ 280 mille personnes ont été vaccinées, jusqu'au 22 avril courant

La Santé publique tunisienne a déploré, vendredi, 107 décès et 2 205 nouvelles contaminations dus à la Covid-19 au cours des dernières 24 heures.Le bilan total des personnes ayant contracté la Covid-19 fait état de 296 343 cas, dont 10 170 ont succombé au virus, alors que 246 001 autres ont guéri.Le bulletin quotidien du ministère de la Santé indique, qu’à la date du 22 avril 2021, 8 105 tests de dépistage du coronavirus ont été réalisés, portant ainsi le nombre total de tests effectués depuis l'apparition de la pandémie à 1 265 222 tests.Les autorités sanitaires tunisiennes ont également signalé que 2 654 patients sont actuellement pris en charge dans les hôpitaux publics et les cliniques privées, dont 485 patients sont placés en soins intensifs, parmi lesquels 144, se trouvent sous assistance respiratoire.Plus tôt dans la journée du vendredi, le ministère a fait savoir, que 14 525 personnes ont été vaccinées dans la journée du 22 avril 2021, de ce fait 279 890 Tunisiens ont, jusqu'à l'heure actuelle, été vaccinés à travers le pays.La Covid-19 a touché, jusqu'à l'heure actuelle, plus de 146 032 150 personnes à travers le monde, dont 3 093 569 ont perdu la vie, tandis que 123 857 112 ont recouvré leur santé, selon la plateforme "Worldometer", spécialisée dans les statistiques mondiales en temps réel.