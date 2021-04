Ennahdha: En se proclamant commandant des forces de sécurité, Saïed "piétine la Constitution"

AA -

- Le prsident tunisien Kas Saed a dclar, dimanche, qu'il tait le commandant en chef de la scurit et non des forces armes militaires uniquement, "selon la loi relative aux forces de scurit intrieure promulgue en 1982".

Le mouvement tunisien Ennahdha a considr l'autoproclamation du prsident Kas Saed en tant que commandant en chef des forces de scurit comme un bafouement de la Constitution et des lois du pays.Cest ce qui est ressorti dun communiqu publi par le mouvement tunisien mardi ce propos, et dont une copie a t examine par lAgence Anadolu.Kas Saed a dclar, dimanche, lors de la clbration du 65me anniversaire de la Journe des forces de scurit intrieure, en prsence du chef de gouvernement, Hicham Mechichi et celui du Parlement, Rached Ghannouchi : "Je suis le commandant en chef des forces de scurit, non pas seulement des militaires, selon la loi relative aux forces de scurit intrieure publie en 1982".Le mouvement Ennahdha a considr, "En se proclamant en tant que commandant en chef des forces armes civiles, Saed pitine la Constitution et les lois du pays et empite sur le systme politique et les pouvoirs du Premier ministre".Selon la Constitution tunisienne, le prsident de la Rpublique est le commandant en chef des forces armes militaires, tandis que le Premier ministre supervise le ministre de l'Intrieur et toutes les forces de scurit sous sa bannire.Le mouvement a soulign que "l'inclusion de l'establishment scuritaire dans les conflits reprsentait une menace pour la dmocratie, la paix civile et les acquis de la rvolution".Une grave crise politique se poursuit depuis des mois entre Saed et Mechichi, qui agit en tant que ministre intrimaire de l'Intrieur, aprs avoir exempt l'ancien ministre Taoufik Charfeddine, le 5 janvier dernier.Daprs le communiqu, le mouvement Ennahdha a exprim "sa surprise face la violation ritre du chef de l'Etat contre la Constitution, la considrant comme un document annul et comme un outil pour justifier sa tendance vers une autorit individuelle".Saed a appel "un engagement srieux envers la Constitution sur la base de laquelle il a t lu, et arrter tous les efforts pour perturber et dmanteler les rouages de l'État".Ennahdha a raffirm que "les priorits du peuple tunisien sont de rsister la pandmie de coronavirus, dans laquelle des dizaines de Tunisiens trouvent la mort quotidiennement, et faire face ses effets dangereux, tout en focalisant l'attention sur les vritables proccupations des citoyens et en prenant les mesures ncessaires pour rsoudre la situation conomique et financire critique".La Tunisie souffre dune double crise conomique et sociale, exacerbe par la pandmie de coronavirus, un moment o l'conomie connat une forte baisse au cours de cette anne, et o plusieurs rgions sont le thtre de diverses manifestations qui incluent des revendications sociales.* Traduit de larabe par Mounir Bennour.