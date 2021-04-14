طائرة تركية محملة بلقاحات مضادة لكورونا تنطلق إلى ليبيا

الأناضول -

أعلنت وزارة الدفاع التركية إقلاع طائرة محملة بلقاحات مضادة لفيروس كورونا من أنقرة متوجهة إلى ليبيا.وأفادت الوزارة في بيان، الأربعاء، أن اللقاحات تم تجهيزها بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.وأضافت: "الطائرة التابعة لقواتنا الجوية والتي ستوصل اللقاحات إلى ليبيا، أقلعت بعد إكمال الاستعدادات من مطار أتيمسغوت، بالعاصمة أنقرة".وفي 12 أبريل الجاري، أعلن الرئيس أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في أنقرة، أن تركيا ستسلم 150 ألف جرعة من لقاح كورونا لليبيا.