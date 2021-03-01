ميلان يحسم موقعة "الأولمبيكو" على حساب روما

حسم ميلان موقعة "الأولمبيكو" لصالحه عقب تغلبه على مضيفه نادي روما بهدفين لهدف، الأحد، ضمن الجولة 24 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.بدأت المباراة بضغط هجومي من قبل أصحاب الأرض، قابله اتزان دفاعي من عناصر الميلان، الذي نجح في افتتاح باب التسجيل عند الدقيقة 43 من ركلة جزاء نفذها الإيفواري فرانك كيسي.وواصل فريق العاصمة نسقه الهجومي في الشوط الثاني، إلى أن تمكن من تعديل النتيجة بهدف جميل أحرزه الفرنسي جوردان فيرتو في الدقيقة 50، من تصويبة مقوسة عجز جانلويجي دوناروما عن التصدي لها.ورغم سعيه للتسجيل مجددًا، تلقى روما هدفًا ثانيًا بعد خطأ دفاعي كبير استغله أليكسيس سالماكرز ومرر كرة إلى زميله أنتي ريبيتش، الذي راوغ وسدد في الجهة البعيدة عن حارس المرمى، مانحًا فريقه ميلان التقدم عند الدقيقة 58.وبهذا حقق ميلان فوزه الأول عقب هزيمتين تلقها الفريق في الجولتين السابقتين أمام كل من سبيزيا وجاره إنتر في "ديربي مادونينا"، رافعًا رصيده لـ 52 نقطة في المركز الثاني.وبالمقابل تكبد روما خسارته السادسة هذا الموسم وتراجع إلى المركز الخامس بعد أن توقف رصيده عند 44 نقطة.