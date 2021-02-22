بوينغ توصي شركات الطيران بتعليق رحلاتها على متن بعض الطائرات من طراز 777 بسبب عطل في محركها

وكالات -

أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، الأحد، قرارا بإجراء عمليات تفتيش إضافية على بعض طائرات الركاب بوينغ 777، بعد يوم من تعرض رحلة لعطل في محرك إحدى الطائرات واحتراقه.وقال مدير إدارة الطيران الفيدرالية، ستيف ديكسون، في بيان إن التوجيه يغطي طائرات بوينغ 777 المجهزة بمحركات معينة من طراز PW4000K، مضيفا أن ذلك "سيعني على الأرجح أن بعض الطائرات ستخرج من الخدمة".وشركة يونايتد إيرلاينز هي المشغل الأميركي الوحيد الذي يمتلك هذا النوع من المحركات في أسطولها.وأظهرت لقطات فيديو احتراق محرك إحدى الطائرات من نوع بوينغ 777، التابعة لشركة يونايتد إيرلاينز السبت، بعد إقلاعها من مطار دنفر الدولي، بوقت قصير، ما أدى إلى تناثر الحطام في ولاية كولورادو الأميركية.وقالت شركة "يونايتد إيرلاينز" في بيان إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن طائرتها في الرحلة رقم 328 التي كانت تقل 231 راكبا وطاقما مؤلفا من عشرة أفراد.ونشرت شرطة برومفيلد بولاية كولورادو صورا لقطع تطايرت من طائرة "بوينغ 777-200" لكن لم ترد تقارير عن أي إصابات على الأرض.