France / Covid-19 : le variant britannique représente 25% des contaminations

La souche britannique de la Covid-19 est prsente dans 25% des tests PCR positifs au virus en France, a annonc jeudi soir en confrence de presse, le ministre de la Sant, Olivier Vran.Les variants nous inquitent particulirement a-t-il fait savoir.Alors que la diffusion du virus reste relativement stable, mais un niveau lev, les autorits sanitaires restent focalises sur les dangers reprsents par la diffusion des nouvelles souches de la Covid-19.Olivier Vran affirme que le variant britannique est responsable de 25% des infections la Covid-19 en France tandis que les variants sud-africains et brsilien, eux, sont responsables de 4 5% des cas .La situation est particulirement inquitante en Moselle (Nord-est), o 300 cas de variants sud-africains et brsiliens ont t dcels, alors mme quils ne reprsentaient pas ncessairement des clusters .Selon lui, le gouvernement espre gagner assez de temps pour viter un confinement .En tenant ensemble comme nous le faisons, nous esprons gagner assez de temps pour viter un confinement , a, par ailleurs, assur le ministre de la Sant.Nanmoins, il annonce que les variants brsilien et sud-africain peuvent provoquer des rinfections et ont une capacit chapper aux anticorps fabriqus par la personne ayant dj t contamine .Sagissant de la situation hospitalire, Olivier Vran affirme que la pression sanitaire reste forte dans (le) pays mais elle n'augmente pas .Pour rappel, selon le dernier bilan publi mercredi soir par Sant Publique France, 80 443 personnes sont dcdes de la Covid-19 depuis son apparition sur le territoire.