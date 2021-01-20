وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد

الأناضول -

مطلعون قالوا للصحيفة إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته يحاول من خلال الحزب الإبقاء على نفوذه مستفيدا من دعم ناخبي الحزب الجمهوري

يخطط الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، لتأسيس حزب سياسي جديد، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".ونقلت الصحيفة الأمريكية، الأربعاء، عن أشخاص مطلعين لم تسمهم، قولهم إن "ترامب بدأ بحث إمكانية تأسيس حزب جديد مع مساعديه وأشخاص مقربين له خلال الأيام الماضية".وأرجعوا سبب رغبته في تأسيس ذلك الحزب إلى "محاولته الحفاظ على نفوذه بعد مغادرة البيت الأبيض".كما أشار المطلعون أن ترامب يريد تسمية الحزب الجديد "الحزب القومي".جاء ذلك بعد دخول ترامب في مشاحنات مع العديد من قادة الحزب الجمهوري خلال الأيام الماضية، بما في ذلك زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل.والثلاثاء، قال ماكونيل إن ترامب يستحق اللوم على إثارة أحداث العنف داخل مبنى الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري.وذكرت "وول ستريت جورنال"، أنه ليس واضحا بعد مدى جدية ترامب في إنشاء حزب سياسي ثالث في البلاد، إذ يتطلب الأمر استثمارا ضخما للوقت والموارد.وأفادت أن ترامب لا يزال يتمتع بدعم كبير بين ناخبي الحزب الجمهوري، بحسب ما أظهرت آخر استطلاعات الرأي.وأشارت إلى أن بعض مؤيدي ترامب لم يشاركوا بجدية في السياسة الجمهورية قبل حملته الانتخابية عام 2016.كما أوضحت الصحيفة أن المحاولات السابقة لإنشاء حزب ثالث في الولايات المتحدة قد فشلت في الحصول على الدعم الكافي؛ للعب دور رئيسي في الانتخابات.ولفتت إلى إمكانية مواجهة محاولات إنشاء حزب جديد معارضة شديدة من مسؤولي الحزب الجمهوري، الذين قد يغضبون من استيلاء ترامب على دعم مرشحي الحزب.يشار أن البيت الأبيض امتنع عن التعليق في هذا الشأن.