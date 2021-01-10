انتخاب "جباروف" رئيسا جديدا لقرغيزيا

الأناضول -

رئيس الوزراء السابق حصل على 79.81 بالمئة من الأصوات، بعد فرز أكثر من 96 بالمئة من الأصوات

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في قرغيزيا، الأحد، فوز رئيس الوزراء السابق صدر جباروف في انتخابات رئاسة البلاد، وفق النتائج الأولية.وقالت رئيسة اللجنة نورجان شايلدابيكوفا، في مؤتمر صحفي، إن جباروف حصل على 79.81 بالمئة من إجمالي الأصوات.وأوضحت أنه تم الانتهاء من فرز الأصوات في 96.44 بالمئة من الصناديق.ولفتت أن نسبة المشاركة بلغت 37.59 بالمئة، حيث أدلى مليونا و339 ألفا و638 ناخبا بأصواتهم في الانتخاب، من أصل 3 ملايين و563 ألفا و574 ناخبا يحق لهم المشاركة.وشارك في سباق الرئاسة 17 مرشحا، حيث حسم جباروف السباق لصالحه في المرحلة الأولى بفوزه بأكثر من نصف الأصوات.وفيما يخص الاستفتاء على نظام الحكم، أوضحت شايلدابيكوفا أن نسبة المشاركة بلغت 34.29 بالمئة، وأن 81.2 بالمئة صوتوا لصالح النظام الرئاسي، و10.76 بالمئة للنظام البرلماني، مقابل رفض 4.4 بالمئة لكلا النظامين.وتدار قرغيزيا وفق نظام برلماني منذ عام 2010.ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس القرغيزي سورنباي جينبيكوف، استقالته من منصبه، على خلفية احتجاجات بدأت عقب الانتخابات البرلمانية التي رفضتها المعارضة.وعقب استقالة جينبيكوف تولى رئيس الوزراء حينها جباروف مهام رئاسة الجمهورية مؤقتا.وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني استقال جباروف، من منصبه تمهيدا للترشح إلى انتخابات رئاسة الجمهورية. وسلّم منصب رئاسة الوزراء إلى نائبه الأول أرتيم نوفيكوف.