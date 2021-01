Le Qatar et l'Arabie saoudite conviennent de rouvrir leurs frontières

AA -

Et ce, ds lundi soir selon le ministre kowetien des Affaires trangres, la veille du sommet du Golfe en Arabie Saoudite, et pour la premire fois depuis le dbut de la crise en juin 2017.

Le ministre kowetien des Affaires trangres, Ahmed Nasser Al-Sabah, a annonc qu'il avait t convenu de rouvrir lundi soir, l'espace arien et les frontires terrestres et maritimes entre l'Arabie saoudite et le Qatar, la veille du Sommet du Golfe organis en Arabie saoudite.Depuis le 5 juin 2017, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahren et l'Égypte ont impos un blocus terrestre, arien et maritime au Qatar, sur fond dallgations de son soutien au terrorisme, ce que Doha nie et le considre comme une tentative de saper sa souverainet et sa dcision indpendante.Al-Sabah a indiqu dans une dclaration tlvise que l'mir du Kowet, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, sest entretenu au tlphone avec lmir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, et le prince hritier saoudien, Mohammed Bin Salman, pour signer la dclaration du Sommet du Golfe, organis dans la ville dAl-Ula, dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite.Le ministre kowetien des Affaires trangres a indiqu que laccent a t mis par toutes les parties, sur limportance de lunit et du consensus entre les pays du Golfe, travers la signature de la dclaration dAl-Ula, qui annonce le dbut dune nouvelle page dans des relations fraternelles.Il a ajout que sur la base de la proposition de l'mir du Kowet, il a t convenu de rouvrir l'espace arien et les frontires terrestres et maritimes entre le Royaume et le Qatar, ds ce soir (lundi).Bien qu'aucune annonce officielle n'ait t faite dans limmdiat par Doha, Riyad a annonc son accord pour rouvrir lespace arien et les frontires avec Doha, selon la chaine officielle saoudienne, Al-Ekhbariya .Al-Sabah a soulign qu'il a t galement dcid de traiter toutes les questions connexes, en rfrence aux rpercussions de la crise du Golfe.Le Kowet mne depuis des annes une mdiation pour mettre fin la pire crise du Golfe depuis la cration du Conseil de coopration des États arabes du Golfe en 1981, qui comprend l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Kowet, le Bahren et le Sultanat d'Oman.La chane qatarie Al-Jazeera , a rapport, plus tt lundi, que des mouvements pour supprimer les barrires la frontire qataro-saoudienne ont t observs.Quelques heures avant le sommet du Golfe, l'mir du Qatar a reu, lundi, un message oral de son homologue kowetien.Les cercles politiques arabes et internationaux prvoient que le sommet de mardi sera une occasion pour parapher un document de principes mme de jeter de nouvelles bases pour la rconciliation qatarie avec les pays du blocus, ou avec l'Arabie saoudite seulement, dans un premier temps.*Traduit de larabe par Majdi Ismail