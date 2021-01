France: Un jeune homme tué « la tête arrachée » par un mortier d’artifice

AA -

- Une deuxième victime a été grièvement blessée au visage

Un jeune homme de 25 ans a été tué le soir du jour de l’an en France, dans le Bas-Rhin (nord-est), la « tête arrachée » par un mortier d’artifice qu’il manipulait, selon une information rapportée dans la nuit de jeudi à vendredi par la presse nationale.Une deuxième victime, âgée de 24 ans, a été grièvement blessée au visage.« Ils étaient dans la rue en train de manipuler le mortier » a indiqué la préfecture citée par BFMTV qui précise qu’en dépit des interdictions de vente de matériels de feux d’artifices, de nombreux tirs ont été constatés notamment dans la rue ou par les fenêtres d’appartements.En Bretagne (nord-ouest), une fête clandestine est toujours en cours ce vendredi matin et trois gendarmes ont été blessés sur place au cours de l’intervention vivant à l’évacuer.Plus de 2 mille personnes ont été accueillies dans cette rave party, mais les autorités peinent à y mettre fin, craignant des mouvements de foule qui pourraient être dangereux.À Marseille (sud-est), une fête clandestine rassemblant 300 personnes a été stoppée par les forces de l’ordre au milieu de la nuit et 150 participants ont été verbalisés pour violation du couvre-feu.Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a remercié sur les réseaux sociaux les « 132 mille policiers, gendarmes et personnels de la sécurité civile mobilisés ce soir pour la Saint-Sylvestre pour protéger les Français et faire respecter le couvre-feu partout sur le territoire de la République ».