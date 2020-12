Le Royaume-Uni découvre une nouvelle souche du Coronavirus, plus dangereuse que la précédente

AA -

Le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a annoncé, mercredi, la découverte d'une autre nouvelle souche de coronavirus dans son pays, qui est "plus contagieuse" que la souche récemment découverte, selon ses dires.C'est ce qui ressort des déclarations faites lors d'une conférence de presse, rapportée par la BBC, mercredi soir.Hancock a déclaré que deux cas de la plus récente souche du coronavirus ont été détectés au Royaume-Uni, ajoutant que les passagers en provenance de'lAfrique du Sud devraient se confiner immédiatement.Le ministre britannique a expliqué que "cette nouvelle souche est très préoccupante parce qu'elle est plus contagieuse que la souche virale récemment découverte au Royaume-Uni.Au cours des derniers jours, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Afrique du Sud et le Danemark ont ​​annoncé l'émergence d'une nouvelle souche du coronavirus sur leurs sols.