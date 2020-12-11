التطبيع المغربي الإسرائيلي: فلسطين تندد "بالخطيئة السياسية" ونتانياهو يرحب "بالاتفاق التاريخي"

فرانس 24 -

تنديد فلسطيني

"يزيد من غطرسة إسرائيل"

"خطيئة سياسية"

مصر تثمن الخطوة

حدث "تاريخي وسار"

الرباط متمسكة بحل الدولتين

الإمارات ترحب "بالخطوة السيادية"



ملك البحرين يشيد بالقرار

إسبانيا

جبهة بوليساريو

الأمم المتحدة

في كلمة متلفزة، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتطبيع العلاقات مع المغرب ووصفه بأنه اتفاق "تاريخي" مشيرا إلى تسيير "رحلات مباشرة" قريبا بين البلدين. و"شكر" نتانياهو العاهل المغربي على "العلاقة الحارة" بين البلدين.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي "لطالما آمنت بهذا السلام الذي يتكرس أمام أعيننا اليوم. أريد أن أشكر الرئيس ترامب على إشرافه على هذه الاتفاقات والعاهل المغربي الملك محمد السادس على هذا القرار التاريخي لإقامة السلام مع إسرائيل". وأضاف "سنقيم أولا مكتبي ارتباط ومن ثم علاقات دبلوماسية مباشرة بين البلدين".ندد الفلسطينيون الخميس بالاتفاق المغربي الإسرائيلي الذي تبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مثلما نددوا باتفاقات التطبيع السابقة مع الإمارات والبحرين والسودان.وقال بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "أي خروج عربي عن مبادرة السلام العربية كما هي التي نصت على أن التطبيع يأتي بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية أمر غير مقبول ويزيد من غطرسة إسرائيل وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني".وفي قطاع غزة، اعتبرت حركة حماس أن قرار تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل "خطيئة سياسية، لا تخدم القضية الفلسطينية"، بحسب المتحدث باسم الحركة.وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس إن القرار يمثل "خطيئة سياسية لا تخدم القضية الفلسطينية وتشجع الاحتلال على تنكره لحقوق شعبنا". وتابع أن "الاحتلال يستغل كل حالات التطبيع من أجل زيادة جرعة سياسته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني وزيادة تغوله الاستيطاني".والمغرب هو الدولة الإسلامية التي هاجر منها أكبر عدد من اليهود إلى إسرائيل بعد قيام الدولة في 1948، لكن مجتمعا صغيرا من اليهود بقي فيه. وجاءت أنباء اتفاق التطبيع مع المغرب بالتزامن مع أول ليلة في عيد الأنوار اليهودي.رحّب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس بإعلان تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل معتبرا إياه "خطوة هامة" للمنطقة.وكتب السيسي في تغريدة "تابعت باهتمام بالغ التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية" مضيفا "أثمن هذه الخطوة الهامة باعتبارها تحقق مزيدا من الاستقرار والتعاون الإقليمي في منطقتنا".من جانبه، قال الوزير الإسرائيلي رافي بيريتس الخميس إن اتفاق التطبيع الذي أعلن مع المغرب بوساطة أمريكية حدث "تاريخي وسار".وكتب في تغريدة "والداي اللذان هاجرا من المغرب وتركا حياتهما بأكملها وراءهما تحدثا دوما عن السلام وعن العلاقات الطيبة مع الجيران العرب في المغرب". وأضاف "حان الوقت لأن نفعل ذلك أيضا".قال الديوان الملكي المغربي إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي الخميس بأن الرباط ملتزمة بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.وأضاف العاهل المغربي أن المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين هي السبيل الوحيد للتوصل إلى حل نهائي ودائم وشامل للصراع.وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في تغريدة على تويتر إن الإمارات ترحب بقرار المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية والاتصالات مع إسرائيل.وقال الشيخ محمد بن زايد "نرحب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية، وبقرار الرباط استئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل... خطوة سيادية تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة".وذكرت وكالة أنباء البحرين في بيان أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين أشاد بقرار العاهل المغربي الملك محمد السادس بإقامة علاقات دبلوماسية واتصالات رسمية مع إسرائيل.كما رحب البيان أيضا باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.من جانبها أكدت إسبانيا القوة الاستعمارية سابقاً في الصحراء الغربية، أنها ستحترم "قرارات الأمم المتحدة لإيجاد مخرج" للنزاع في الصحراء الغربية، مرحبة في الوقت ذاته بقرار التطبيع بين المغرب وإسرائيل.أما جبهة البوليساريو فقد أدانت "بأشد العبارات" بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.وأفادت وزارة الإعلام الصحراوية "تدين حكومة الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو بأشد عبارات الإدانة إقدام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على الاعتراف للمغرب بما لا يملك لمن لا يستحق".وتابعت أن "قرار ترامب لا يغير في أي شيء من الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية حيث إن المجتمع الدولي لا يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، لأنها تبقى ملكا حصريا للشعب الصحراوي".أكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن موقف أنطونيو غوتيريس لم يتغير حيال الصحراء الغربية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية على هذه المنطقة.وقال ستيفان دوجاريك إن غوتيريس "يرى (..) أنه لا يزال بالإمكان التوصل إلى حل على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي".والمباحثات التي تجرى بين المغرب وجبهة بوليساريو برعاية الأمم المتحدة متوقفة منذ آذار/مارس 2019. وتطالب الجبهة منذ سنوات باستفتاء حول تقرير المصير.فرانس24/ أ ف ب/ رويترز