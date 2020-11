Algérie : Lakhdar Bouregaâ, figure de l'opposition, décède du Coronavirus

AA -

La figure emblmatique de l'opposition algrienne, Lakhdar Bourega, l'un des combattants les plus clbres de la guerre de libration contre le colonialisme franais, est dcd suite sa contamination au Coronavirus, a annonc la tlvision nationale algrienne.Âg de 87 ans, le vtran trs respect de la guerre dindpendance est dcd dans la nuit de mercredi, dans un hpital affili au service de police de la capitale algrienne.Bourega et sa femme avaient t hospitaliss il y a 15 jours aprs leur contamination par le coronavirus.Il fut l'un des hros de lindpendance et la guerre de libration algrienne contre le colonialisme franais (1954/1962) et une figure du Hirak. Lakhdar fut, galement, l'un des membres fondateurs du Front des forces socialistes (FFS), le plus ancien parti d'opposition d'Algrie, en 1963.L'opposant Bouteflika avait t emprisonn en 2019, aprs s'tre engag aux cts du Hirak, o il avait t inculp d'"outrage corps constitu" et "de participation une entreprise de dmoralisation de l'arme ayant pour objet de nuire la Dfense nationale".En fvrier, la justice avait accept de le librer, temporairement, en raison de son tat de sant critique.*Traduit de l'arabe par Hajer Cherni