Redresser les finances de l’Etat, ne relève pas de l’impossible

Dernirement, le personnel politique et les experts se plaisent annoncer lapocalypse longueur darticles de presse et sur les plateaux tlviss.Par ailleurs, le gouvernement en place n'a pas fait mystre des difficults qui attendent le pays.Mais, ces discours engendreraient des frustrations et des tensions sociales ct desquelles les difficults du pays sembleront joyeuses.Le dficit budgtaire aurait atteint en 2010 un banal 1%, et sest creus en 2017 atteignant les 6.1%, pour ensuite rgresser via un contrle des dpenses de lEtat qi a fait plus de mal que de bien aux contribuables.En rappelant que le seuil admissible internationalement est de 3% du PIB : Techniquement la Tunisie est en faillite.Pour 2020, La BCT (Banque Centrale de Tunisie) misait sur une rduction du dficit 3 % du PIB, en ayant recours aux emprunts, abstraction faite de la dette.La dette publique connait une galopade effrne, alors que le dficit public fluctue au gr des prts contracts auprs de certains bailleurs de fonds et des aides que certains Etats mcnes daignent consentir au pays.À la vue de la crise conomique svissant en Europe et qui ne ferait quempirer avec la nouvelle politique protectionniste de Washington, on doit apprhender des temps des plus difficiles.Ne prtendant aucunement tre un autre Expert , javais succinctement prsent, dans de prcdents articles, quelques ides simples dvelopper et dont certaines sont en application.Il s'agit essentiellement d'actions ponctuelles, pouvant voluer en des politiques structurelles :Rengocier vers la hausse les revenus provenant des grandes concessions dexploitation (Énergie, Transport, Agriculture, etc..) accordes des multinationales trangres, voire en nationaliser les filiales qui vampirisent le pays.Émettre des Bons du Trsor, la limite peu ou non rmunrs comme il a t fait au dbut de lindpendance, voire lancer des emprunts obligataires garantis par lÉtat pour limiter le recours aux crdits et les emprunts de ltranger.Ngocier et Arrter un programme daustrit en concertation avec tous les partenaires sociaux et conomiques. Avec, en option, le faire adopter par VOIE RÉFÉRENDAIRE pour sassurer ladhsion de la majorit des tunisiens : Un bon exercice de dmocratie directe.Dvelopper un systme de fiscalit juste et quitable, voire rgionalis, o le riche paie pour le pauvre, pour renflouer les caisses de lÉtat et rduire les diffrences entre les rgions.Rduire les importations de produits de luxe, et particulirement les automobiles, les produits alimentaires et de beaut pour favoriser les placements dans les marchs financiers trangers.A titre indicatif, en 2014, lÉtat a permis aux concessionnaires automobiles dimporter 53 000 vhicules neufs, dune valeur globale avoisinant les 1 800 MILLIONS TND.Une partie de ces montants pharaoniques en devises, placs dans des marchs financiers, pourraient rapporter lÉtat annuellement des dizaines de millions de TND.Compte tenu de la conjoncture conomique exceptionnellement difficile que traverse le pays, la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a exhort, en Mars 2014, les bijoutiers tunisiens faire preuve de professionnalisme et de ralisme et honorer leurs engagements.Linstitut dmission a soulign que plusieurs runions ont t organises avec les bijoutiers, lesquelles ont t couronnes par trois accords.Ces accords permettraient la simplification des procdures dachat et de vente de lor, de fixer les prix en se rfrant aux cours mondiaux de lor et de recourir limportation en cas de besoin.La BCT envisagerait dencourager les tunisiens dposer une partie de lor physique quils conservent chez eux dans les banques, pour aider financer les projets et viter les prts des bailleurs de fonds et surtout stabiliser la monnaie nationale et dpendre moins du dollars US et de lEuro europen.Car dposer son or la banque signifierait que cet or sera ventuellement revendu en bourseDans une course effrne (voir ici-bas) pour acheter de lor, les cours vont croissants, et la Tunisie pourrait en revendre au prix fort et ainsi sautofinancer, sans toutefois la ncessit de le dplacer !SELON DES SOURCES FIABLES, EN AOUT 2011, LA BCT DÉTIENDRAIT 6.8 TONNES DE CE PRÉCIEUX MÉTAL. SI LES BANQUES DÉTIENNENT UNE MOYENNE DE 10% DE LOR DU PAYS, LA QUANTITÉ DE LOR QUE DÉTIENDRAIENT PHYSIQUEMENT LES TUNISIENS SERAIT DE LORDRE DE 68 TONNESDES CENTAINES DE MLILLIARDS !!!La rserve fdrale des USA dtient plus de 8 000 tonnes dor soit la plus grande part des rserves dor mondiales estimes 30 000 tonnes.La Federal Bank est suivie par la Banque Centrale d'Allemagne, du FMI et de la Banque de France.Mais vu la conjoncture actuelle, la Chine pourrait devancer les USA et devenir dici quelques annes le plus grand dtenteur dor dans le monde : Une puissante arme stratgique pour lutter contre lhgmonie du Dollars US (voir ici-bas).La Banque de France, lquivalent de notre BCT, songerait reprendre son activit de prt dor.Bien que : les objectifs de la banque, sur le march de lor, sont tout simplement lallocation dactifs en devises trangres et les profits ordinaires pouvant tre raliss sur des transactions, plutt que dintervenir sur les marchs des devises ou de lor lit-on dans un journal franais spcialisLes risques lis leurozone et lendettement des pays europens devraient continuer dattirer les investisseurs sur le mtal jaune.Depuis la crise financire de 2008, certain pays croient au paradigme Celui qui possde l'or fait la loi .Ainsi la Chine et la Russie se sont lances dans une course effrne pour remplir leurs rserves en or. La guerre de lor que se livrent lEst et lOuest est lance.Depuis la confrence de Bretton Woods en 1944, les USA font tout pour dcourager les pays dtenir de lor comme rserves montaires et les pousser choisir le USD, alors que ces mmes USA gardent 71.7% de leurs rserves de change en or et sont le deuxime plus gros dtenteur de rserves d'or au monde depuis la cration de lUnion europenne.En effet, les USA craignent une crise majeure dans le systme montaire international, qui causerait une vente massive du dollar US, et consquemment une baisse aussi massive de son taux de change : Un pari que stait donn la Chine !Une acclration des achats dor par les banques centrales et fonds souverains est prvoir.Ceci va entraner une hausse rapide du prix de lor. LEURO en crise, cette hausse ne sarrtera quavec larrive dun nouveau systme montaire international.Do lencouragement de la BCT aux bijoutiers dimporter de lor et dans une phase ultrieure encourager le citoyen den acheter et den dposer, ventuellement, une partie dans les coffres de la banque pour le revendre au besoin.