Kaïs Saïed : ''Larges perspectives de coopération entre la Tunisie et la Turquie''

Mercredi 25 Decembre 2019



AA -

Tunis - Le président tunisien, Kaïs Saïed, a déclaré, mercredi, qu'il existe de larges perspectives de coopération entre la Tunisie et la Turquie, pour maintenir un certain équilibre dans divers domaines.C'est ce qui ressort d'une conférence de presse conjointement animée avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, mercredi au Palais de Carthage.Saïed a souligné qu'il a discuté avec le président Erdogan des relations bilatérales.Il a ajouté que des questions économiques d'intérêt commun ont été discutées et que la récente initiative lancée par la Tunisie à propos de la situation en Libye a également été évoquée.Il a indiqué que "le pacte maritime entre la Turquie et la Libye ne concerne pas les frontières tunisiennes, uniquement les deux pays".