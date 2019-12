145 Nationalités et un Kaléidoscope de Cultures S'unissent pour Marquer l'Histoire sur le Vol EK 2019

Jeudi 05 Decembre 2019



Communiqu de Presse -

En clbration du pouvoir rassembleur unique de la diversit dans les Emirats Arabes Unis, le vol historique A380 d'Emirates, unique en son genre, marquant la 48e Journe Nationale et l'Anne de la Tolrance des EAU, est de retour l'Aroport international de Duba.Avec plus de 540 passagers clbrant un sens commun dappartenance et de fiert de vivre aux Emirats arabes unis, ce vol ingalable et indit dans lindustrie, tait une initiative percutante qui mettait en valeur lesprit dunion et dinclusion des EAU.Le vol a accueilli des passagers, d'ethnies, de religions et de cultures diffrentes, y compris des familles et des enfants, des employs du Groupe Emirates, ainsi que des gens de dtermination. Les passagers ont t invits revtir leur costume national et, tout au long du vol, leurs costumes chamarrs constituaient un collage vibrant rendant hommage leurs diffrents hritages et traditions.Son Altesse Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Prsident-directeur gnral d'Emirates Airline & Group, a dclar: "Les EAU sont devenus un symbole remarquable de tolrance et de coexistence, accueillant des personnes de plus de 200 nationalits et origines, vivant ensemble en toute solidarit et en toute harmonie. C'est, en effet, la diversit des citoyens et des rsidents des EAU qui nous unit et nous rend plus forts grce au respect mutuel et l'tablissement des ponts du dialogue commun. Le vol daujourdhui est, ainsi, une clbration de cet esprit qui fait partie intgrante de notre vie quotidienne, ici, dans les Emirats Arabes Unis."Le vol EK 2019 tait command par les Capitaines Abbas Shaban et Cheikh Saeed Al Maktoum, deux ressortissants miriens, et le Premier Officier Karin Arning, de nationalit allemande.Compos de 22 employs, le personnel de cabine du vol EK 2019 venait de 18 pays et tait dirig par le commissaire de bord Jafar Hamad, ressortissant mirien. Sur un trajet arien moyen, le personnel de cabine dEmirates reprsente jusqu 15 nationalits, et est fier de servir tous les clients du rseau arien. Un vol moyen avec Emirates comporte gnralement plus de 50 nationalits bord.La compagnie arienne a tent d'accueillir le plus de nationalits possibles sur le vol EK2019, pour une journe de vol spcial travers les sept mirats. Suite lenregistrement, les passagers taient tous accueillis par le personnel de cabine dEmirates et invits prendre des photos-souvenirs pour marquer cet vnement spcial. Ils taient galement en mesure d'crire leurs noms et leurs souhaits, l'occasion de lAnne de la Tolrance, sur un mur de messages spcial. Avant d'embarquer, en vue de marquer ce vol spcial, un cachet personnalis tait plac sur chaque carte d'embarquement comme souvenir supplmentaire pour les passagers.Une fois bord et prt au dcollage, le contenu spcial de l'Anne de la Tolrance tait accessible tous les passagers sur le systme "Ice" de divertissement en vol. Juste avant la descente, un arbitre officiel de GUINNESS WORLD RECORDS , qui tait bord pour vrifier le nombre de nationalits, a officiellement annonc un nouveau titre GUINNESS WORLD RECORDS pour le plus grand nombre de nationalits bord d'un avion.De son cot, Talal Omar - Directeur de GUINNESS WORLD RECORDS, MENA, a dclar: Nous flicitons les Émirats arabes unis et Emirates Airline davoir marqu lhistoire aujourd'hui. Cette ralisation tmoigne de la volont de diffuser lesprit de tolrance et de montrer la vritable image de la modration. Les EAU ont toujours t un lieu de paix et de coexistence pour des personnes d'origines diffrentes, peu importe leur religion, ethnie ou sexe. Il est rjouissant de voir tous ces gens sunir pour crer un environnement clbrant la diversit et la comprhension. Flicitations Emirates Airline, vous tes Officiellement Incroyable.Lors du dbarquement, des certificats de participation ont t remis aux passagers pour avoir pris part cette activit historique. Une crmonie s'est droule devant l'aronef pour marquer le record, et une photo de groupe comprenant les 541 passagers a t prise devant l'Airbus A380 en clbration de l'Anne de la Tolrance des EAU.Plus de 30 000 personnes partout aux Émirats arabes unis ont exprim leur intrt de faire partie de cette initiative spciale.