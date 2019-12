Tunisie: Ennahdha cible les portefeuilles de l'économie et des affaires sociales

Lundi 02 Decembre 2019



AA -

Le président du Conseil de la Choura d'Ennahdha, Abdelkarim Harouni, a déclaré que son mouvement souhaite être à la tête des ministères de l'économie et des affaires sociales.C'est ce qui ressort d'une conférence de presse tenue par Harouni lundi à Tunis, pour annoncer les résultats de la 34ème session du Conseil de la Choura.Il a indiqué que le Conseil de la Choura d'Ennahdha a renouvelé sa confiance au chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, appelant toutes les parties politiques en Tunisie à "finaliser la formation du gouvernement le plus tôt possible".La Tunisie fait face à des défis économiques et sociaux liés à la pauvreté, au chômage et à l'inflation, à la fluctuation du taux de change de la monnaie locale (dinar) par rapport aux devises étrangères, ainsi qu'au ralentissement de la croissance économique."Nous veillerons à être présents à la tête des ministères à caractère social et économique... Quant aux ministères de souveraineté, nous sommes encore en pourparlers avec le Chef du gouvernement désigné pour que nos choix servent les intérêts du pays", a-t-il martelé.Cependant, il a affirmé que "la formation du gouvernement nécessite des concessions. La formation d'un gouvernement de Coalition est difficile et nous sommes à la moitié du délai prévu par la Constitution pour former un gouvernement".S'agissant des noms proposés pour prendre en charge les ministères ciblés, il a déclaré: "Le Mouvement d'Ennahdha formera un comité composé de membres du Conseil de la Choura et de membres du Bureau exécutif du mouvement, afin d'étudier les noms qui seront soumis pour participer au prochain gouvernement".