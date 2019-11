Bolivie : Evo Morales s’exile au Mexique

Mardi 12 Novembre 2019



AA -

La Paz - Le Président bolivien, Evo Morales a pris l'avion pour le Mexique où il a obtenu l'asile, a déclaré le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard.C'est ce qui ressort d'un tweet partagé par Ebrard, mardi.Un avion de l'armée de l'air mexicaine a décollé avec Evo Morales à bord, a déclaré le ministre mexicain. Selon les accords internationaux en vigueur, l'avion est sous la protection du Mexique."Le ministre mexicain a joint une photo de l'ancien Président avec le drapeau du Mexique.Lundi, Morales a publié un tweet d'adieu après sa démission après des élections contestées et a déclaré qu'il accepterait l'offre d'asile au Mexique, mais qu'il rentrerait bientôt "plus fort et avec plus d'énergie", a rapporté l'agence Associated Press.Des émeutes ont éclaté, lundi, entre les partisans de Morales et ses opposants, dans la capitale, La Paz, forçant la police à tirer des gaz lacrymogènes sur les manifestants.Le Président bolivien, Evo Morales a annoncé sa démission, hier, suite à la demande de l'armée l’appelant à démissionner pour préserver la stabilité du pays.Morales a démissionné sous la pression des troubles et des protestations qu’a connus le pays après qu'il ait été déclaré vainqueur d'un quatrième mandat, ce que les opposants au Président ont rejeté, affirmant que l'élection était "truquée", selon le site "Tele Sur" spécialisé dans l'actualité latino-américaine.Avant sa démission, Morales avait annoncé la tenue de nouvelles élections présidentielles en réponse aux manifestations violentes dénonçant le vote du 20 octobre.Près de sept millions de Boliviens ont voté le mois dernier. Neuf candidats, dont le Président Morales, le candidat de l'opposition de centre-droit, Carlos Mesa, et le sénateur libéral, Oscar Ortiz, ont participé.Le tribunal suprême électoral de Bolivie a déclaré que les élections s'étaient déroulées normalement et que des incidents mineurs étaient rapportés.Mais l'opposition a rejeté les résultats des élections pour "truquage" et a mobilisé des sympathisants dans la rue, tandis que les sympathisants de Morales ont manifesté en soutien au Président. Ces manifestations donnent souvent lieu à des affrontements entre les deux parties.Certains membres de la police bolivienne ont rejoint les rangs des manifestants de l'opposition.Le Washington Post a décrit les manifestations comme "les plus importantes en Bolivie depuis des décennies".Morales dirige la Bolivie depuis 2006.