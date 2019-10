Ooredoo Tunisie remporte le prix «Elu Service Client de l’année 2020»

Vendredi 25 Octobre 2019



Communiqué de Presse -

En reconnaissance de l’excellence de ses services, Ooredoo Tunisie a reçu le prix « Elu Service Client de l’Année 2020 » lors de la cérémonie de remise des trophées qui s’est tenue ce jeudi 24 octobre à Tunis.« Ce prix met à l’honneur le service client de Ooredoo, l’un des maillons essentiels de l’organisation de l’opérateur. Il récompense également les efforts de l’ensemble des équipes de Ooredoo visant à offrir le meilleur service client à ses abonnés et consacre l’ambition et les valeurs de l’opérateur qui sont la proximité, le sens de l’écoute et la qualité de l’expérience client au quotidien », a déclaré Youssef El Masri, Directeur général de Ooredoo Tunisie.Quant à Bassem Bouzemmi, Directeur Service Clients, il se réjouit de ce prix qui récompense l’implication de Ooredoo auprès de ses clients : « nous sommes fiers de recevoir le prix Elu Service Client de l’année 2020 dans sa première édition en Tunisie. Cela confirme une nouvelle fois la constance et la performance de nos services clients ». « Au sein de Ooredoo Tunisie, notre ambition est l’amélioration continue de l’expérience client multicanal, en terme de disponibilité et de simplicité d’accès, avec une prise en charge personnalisée. Ceci est valable sur les différents canaux à savoir : le centre de contact, les boutiques et les canaux digitaux My Ooredoo, Messenger, Live Chat, Forum d’entraide Web, et Whatsapp » a-t-il ajouté.Rappelons que le label ESCDA est un prix qui existe en France depuis 2007. Il a pour but d’évaluer la qualité du service client des entreprises volontairement inscrites en fonction de leur univers de consommation. Un total de 160 tests par entreprise a été effectué par des clients mystères comprenant des appels téléphoniques, navigations internet, e-mails ou formulaires de contact, réseaux sociaux et visites physiques.Le concours est également organisé en France, en Espagne, au Royaume-Uni, au Maroc et en Allemagne. 15 pays organiseront la compétition d’ici 2025.Ce prix vient renforcer la position de Ooredoo Tunisie, puisque l’opérateur a obtenu en 2019 le label « Meilleur Service Client 2019 » lors des Awards Night.