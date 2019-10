La Tunisie quitte officiellement la liste noire du GAFI

Vendredi 18 Octobre 2019



Le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, a annoncé que "l’Assemblée générale du Groupe d’Action Financière (GAFI), tenue vendredi à Paris, a décidé de supprimer la Tunisie de sa liste noire".Chahed s’est, ainsi, exprimé sur Facebook, en indiquant que "le gouvernement tunisien considère qu’il a respecté ses engagements dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme".Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi, a annoncé au mois de juin que l’annonce officielle de la suppression de la Tunisie de la liste noire du GAFI relative aux Etats non-coopératifs dans la lutte contre le blanchiment d’argent se fera au mois d’octobre .Les autorités tunisiennes ont annoncé qu’elles se sont conformées à 29 recommandations du GAFI destinées aux Etats de la zone MENA.La Commission européenne a, pour sa part, annoncé en mars 2019, la suppression de la Tunisie de la liste des Etats non-coopératifs fiscalement.92 Etats, dont la Tunisie, ont été évalués, un an auparavant, par la Commission européenne. Cette évaluation a eu lieu en fonction de la transparence financière, la bonne gouvernance et l’activité économique effective.