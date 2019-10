Officiel : Kaïs Saïed nouveau président de la République tunisienne

Lundi 14 Octobre 2019



L'Instance Supérieure Indépendante pour les Élections en Tunisie (ISIE) a annoncé, lundi, la victoire du candidat indépendant, Kaïs Saïed, à l'élection présidentielle, selon les résultats officiels préliminaires.C'est ce qui ressort d'une conférence de presse tenue par l'ISIE lundi à Tunis pour annoncer les résultats.Le président de l'ISIE, Nabil Baffoun, a déclaré que "le candidat Kaïs Saïed a obtenu 72.71% des suffrages, avec un total de deux millions et 777 mille 931 voix, contre 27,29% pour son rival Nabil Karoui, avec un total de 1 million, 42 mille et 894 voix.Baffoun a souligné que 3 millions 820 mille et 725 électeurs ont participé au vote sur 7 millions et que 74 mille et 566 inscrits à l'élection présidentielle.