Tunisie : Taux de participation de 57.8% au second tour de la présidentielle

Dimanche 13 Octobre 2019



AA -

Tunis/Lassaad Ben Ahmed - L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a annoncé, dimanche soir, que le taux de participation au deuxième tour de l’élection présidentielle tunisienne anticipée a atteint 57.8% après la fermeture des bureaux de vote à 18heures locales (17 GMT).C'est ce qui ressort des déclarations du président de l'ISIE, Nabil Baffoun, lors d'une conférence de presse tenue à Tunis.Selon la même source, le taux de participation le plus élevé a été enregistré au gouvernorat de Kébili (sud-ouest) avec 66.3%.Baffoun a déclaré que le taux indiqué pourrait être modifié après le dépouillement de tous les bulletins.Quant au taux de participation à l'étranger, il est de 23.5% selon Baffoun notant que le taux le plus élevé a été enregistré dans la circonscription France 1 avec 35.6%.Pour rappel, plus de 7 millions de Tunisiens sont appelés aux urnes pour élire un nouveau président pour une période de cinq ans, suite au décès de l’ancien président Béji Caïd Essebsi, le 25 juillet dernier.Sont candidats à ce deuxième tour : Kaïs Saïed et Nabil Karoui, les deux premiers vainqueurs du premier tour qui a eu lieu le 15 septembre dernier avec la participation de 26 candidats.Selon l'institut de sondage, Emrhod Consulting (privé), "Kaïs Saïed a obtenu 72.53% des voix contre 27.47% pour Nabil Karoui".A noter que Saïed avait remporté la première place au premier tour de l'élection présidentielle avec 18.4% des voix, tandis que Nabil Karoui avait obtenu 15.5% des voix.