رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يفوز بجائزة نوبل للسلام

Vendredi 11 Octobre 2019
الأناضول - أوسلو - أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، الجمعة، منح جائزة نوبل للسلام لعام 2019 لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي.
وقالت رئيسة لجنة نوبل للسلام النروجية، بيريت رايس أندرسن، إنها منحت لأبي أحمد تقديرًا "لجهوده من أجل التوصل إلى السلام وخدمة التعاون الدولي، وخصوصًا لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا"، وفق الموقع الإلكتروني للجائزة.
وأشارت إلى أن "أبي أحمد شرع في إصلاحات مهمة في إثيوبيا تمنح الكثير من المواطنين الأمل في حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا. وكرئيس للوزراء، سعى إلى تعزيز المصالحة والتضامن والعدالة الاجتماعية".
وأضافت، أنه بالتعاون الوثيق مع أسياس أفورقي، رئيس إريتريا، سارع الحائز على جائزة السلام هذا العام أبي أحمد إلى وضع مبادئ اتفاق سلام لإنهاء الجمود الطويل "لا سلام ولا حرب" بين إثيوبيا وإريتريا.
وفي سبتمبر/أيلول 2018 افتتح آبي أحمد وأفورقي الحدود المشتركة في منطقة "زالنمبسا" التي ظلت مغلقة منذ الحرب بين البلدين، كما افتتح سفارة إثيوبيا بالعاصمة الإريترية أسمرا، بعد نحو 20 عاما من الإغلاق منذ اندلاع الحرب بينهما في عام 1998.
وقالت رئيسة لجنة نوبل للسلام النروجية، بيريت رايس أندرسن، إنها منحت لأبي أحمد تقديرًا "لجهوده من أجل التوصل إلى السلام وخدمة التعاون الدولي، وخصوصًا لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا"، وفق الموقع الإلكتروني للجائزة.
وأشارت إلى أن "أبي أحمد شرع في إصلاحات مهمة في إثيوبيا تمنح الكثير من المواطنين الأمل في حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا. وكرئيس للوزراء، سعى إلى تعزيز المصالحة والتضامن والعدالة الاجتماعية".
وأضافت، أنه بالتعاون الوثيق مع أسياس أفورقي، رئيس إريتريا، سارع الحائز على جائزة السلام هذا العام أبي أحمد إلى وضع مبادئ اتفاق سلام لإنهاء الجمود الطويل "لا سلام ولا حرب" بين إثيوبيا وإريتريا.
وفي سبتمبر/أيلول 2018 افتتح آبي أحمد وأفورقي الحدود المشتركة في منطقة "زالنمبسا" التي ظلت مغلقة منذ الحرب بين البلدين، كما افتتح سفارة إثيوبيا بالعاصمة الإريترية أسمرا، بعد نحو 20 عاما من الإغلاق منذ اندلاع الحرب بينهما في عام 1998.
1 de 1 commentaires pour l'article 190832
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:17
|17:51
|15:20
|12:13
|06:23
|04:57
|
20°
|19°
|% 72
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|19°-18
|29°-18
|30°-20
|30°-21
|28°-21
Follow @babnet_Tunisie
(202 249) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(185 227) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 247) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(124 181) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(121 138) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(110 412) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 82 050) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 80 012) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 75 566) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 181) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 554) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 63 835) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 331) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 63 129) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 771) خطير جدا.. C'est très grave
( 59 041) الشرطة العدلية تتعهد بالتحقيق في
( 56 331) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 162) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 53 531) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 491) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
Par:hjrnft (Tunisia )
Sur: نبيل القروي :أكبر انجاز نجّمو نحقّقوه اليوم في تونس نوكّلو كل تونسي صحن مقرونة