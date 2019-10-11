رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يفوز بجائزة نوبل للسلام

Vendredi 11 Octobre 2019



الأناضول

- أوسلو - أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، الجمعة، منح جائزة نوبل للسلام لعام 2019 لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي.وقالت رئيسة لجنة نوبل للسلام النروجية، بيريت رايس أندرسن، إنها منحت لأبي أحمد تقديرًا "لجهوده من أجل التوصل إلى السلام وخدمة التعاون الدولي، وخصوصًا لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا"، وفق الموقع الإلكتروني للجائزة.وأشارت إلى أن "أبي أحمد شرع في إصلاحات مهمة في إثيوبيا تمنح الكثير من المواطنين الأمل في حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا. وكرئيس للوزراء، سعى إلى تعزيز المصالحة والتضامن والعدالة الاجتماعية".وأضافت، أنه بالتعاون الوثيق مع أسياس أفورقي، رئيس إريتريا، سارع الحائز على جائزة السلام هذا العام أبي أحمد إلى وضع مبادئ اتفاق سلام لإنهاء الجمود الطويل "لا سلام ولا حرب" بين إثيوبيا وإريتريا.وفي سبتمبر/أيلول 2018 افتتح آبي أحمد وأفورقي الحدود المشتركة في منطقة "زالنمبسا" التي ظلت مغلقة منذ الحرب بين البلدين، كما افتتح سفارة إثيوبيا بالعاصمة الإريترية أسمرا، بعد نحو 20 عاما من الإغلاق منذ اندلاع الحرب بينهما في عام 1998.